Martes 30 de septiembre de 2025
Farándula

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Tiene dos hijas con el también actor Gabriel Soto

Por Ernestina García

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones
Foto IG
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La conocida actriz mexicana, Geraldine Bazán, exesposa del también actor Gabriel Soto, con quien lleva una buena sociedad como padres por el bienestar de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, habría encontrado de nuevo el amor.

Recordemos que hace poco, la misma actriz aseguró que no hay posibilidad de reconciliación sentimental con Gabriel Soto, a pesar de que él terminó su relación con Irina Baeva. Ambos han afirmado que esa etapa de su vida quedó en el pasado y su trato es solo por sus hijas.

Sin embargo, luego de esta relación, Geraldine Bazán se ha visto muy cariñosa en múltiples eventos junto al galán de telenovelas, el actor venezolano Alejandro Nones.

Ambos han sido vistos muy unidos desde 2022, sin embargo, en su momento lo negaron alegando que solo se trataba de una bonita y cercana amistad, forjada por su trabajo conjunto en proyectos de televisión.

En ese momento, ante la insistencia de la prensa, Geraldine llegó a insinuar que sí hubo algunas "onditas" (un coqueteo o un breve romance), pero que no prosperó ni se consolidó como una relación formal.

¿Qué opina Alejandro Nones?

Por su parte, el criollo Alejandro Nones, siempre se mostró reacio a hablar del tema, indicando que prefiere mantener su vida personal en privado y que su enfoque como actor está en su trabajo, no en ser "el novio de nadie".

Aunque ambos siempre se muestran muy unidos y los internautas que poco se equivocan, aseguran este romance, los actores famosos no han confirmado una relación formal todavía.

Noticia al Día/Ronda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El enigmático origen de la

El enigmático origen de la "Calle Los Locos" de Maracaibo

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Noticias Relacionadas

Al Dia

Reportan un muerto y varios heridos tras fuerte terremoto en Filipinas

El terremoto de magnitud 6,9 sacudió Filipinas
Farándula

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

La actriz ganadora de un óscar y el cantante tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.
Farándula

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

El artista puertorriqueño, quien aseguró que su actuación es "para mi gente, mi cultura y nuestra historia".
Al Dia

Un regalo musical: Tres temas Inolvidables de Diomedes Díaz

A pesar de los años, la música de Diomedes Díaz sigue viva y vigente. Hoy ponemos tres de sus temas icónicos: "Sin Medir Distancias", "El Cóndor Herido" y "La Reina". Estas canciones han trascendido generaciones y continúan siendo escuchadas y apreciadas por los amantes del vallenato en Venezuela y toda América Latina.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025