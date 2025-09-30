La conocida actriz mexicana, Geraldine Bazán, exesposa del también actor Gabriel Soto, con quien lleva una buena sociedad como padres por el bienestar de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, habría encontrado de nuevo el amor.

Recordemos que hace poco, la misma actriz aseguró que no hay posibilidad de reconciliación sentimental con Gabriel Soto, a pesar de que él terminó su relación con Irina Baeva. Ambos han afirmado que esa etapa de su vida quedó en el pasado y su trato es solo por sus hijas.

Sin embargo, luego de esta relación, Geraldine Bazán se ha visto muy cariñosa en múltiples eventos junto al galán de telenovelas, el actor venezolano Alejandro Nones.

Ambos han sido vistos muy unidos desde 2022, sin embargo, en su momento lo negaron alegando que solo se trataba de una bonita y cercana amistad, forjada por su trabajo conjunto en proyectos de televisión.

En ese momento, ante la insistencia de la prensa, Geraldine llegó a insinuar que sí hubo algunas "onditas" (un coqueteo o un breve romance), pero que no prosperó ni se consolidó como una relación formal.

¿Qué opina Alejandro Nones?

Por su parte, el criollo Alejandro Nones, siempre se mostró reacio a hablar del tema, indicando que prefiere mantener su vida personal en privado y que su enfoque como actor está en su trabajo, no en ser "el novio de nadie".

Aunque ambos siempre se muestran muy unidos y los internautas que poco se equivocan, aseguran este romance, los actores famosos no han confirmado una relación formal todavía.

