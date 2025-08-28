Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

El cantante Xuxo, conocido por su versatilidad, ha vuelto a sorprender a la escena musical, esta vez con el lanzamiento de un EP de salsa, su género musical favorito.

Este proyecto, titulado "Homenaje a los grandes de la salsa", es un ambicioso trabajo en el que Xuxo interpreta canciones icónicas del género. El primer sencillo que lanzó para promocionar este proyecto fue "Casi te envidio", un éxito popularizado por Andy Montañez.

El EP también incluye "Aquel viejo motel", un tema emblemático de David Pabón, que se estrenó el pasado sábado 5 de julio. En estas interpretaciones, Xuxo demuestra una calidad vocal impecable y potente, con un estilo único que lo caracteriza.

Aunque Xuxo se popularizó en el género urbano con el grupo Treo, sus inicios en la música están ligados a la salsa. En su adolescencia, audicionó para el famoso grupo Salserín, pero no fue aceptado por ser menor de edad. Sin embargo, sí logró unirse a La Dimensión Latina, un hito en su carrera musical.

