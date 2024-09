Yailin la más viral demanda a su ex Tekashi 6ix9ine por abuso

Yailin la más viral ha demandado a su expareja, el rapero Tekashi 6ix9ine. En una corte de Florida, la cantante dominicana acusó al rapero de raíces mexicanas —cuyo nombre es Daniel Hernández— de abusar de ella durante su relación amorosa. Yailin alega que durante más de un año sufrió violencia física y psicológica por parte de su exnovio.

“En estos documentos, Jorgina Lulu Guillermo Díaz acusa a Daniel Hernández de abuso físico, emocional, sexual, abuso financiero, fraude financiero y también explotación”, dijo la presentadora Lourdes Stephen en Al Rojo Vivo (Telemundo).

Según reportes, la pareja habría terminado en agosto su relación tras Yailin descubrir supuesto robo y fraude por parte de Tekashi, a quien acusa también de filtrar videos íntimos de ella en las redes sociales. "Es mejor ir contra el diablo que contra mí”, expresó Tekashi en sus Instagram Stories tras darse a conocer la demanda.

Al hablar de su ruptura con Tekashi en En casa con Telemundo, Yailin dijo que no fue en buenos términos y que no le agradece "nada" a su ex. "Cambiemos de tema", pidió la intérprete de "Narcisista" y "Perdí mi tiempo".

En entrevista con Lourdes Stephen, Yailin abrió su corazón. "Quiero protegerla y llevarla por un buen camino. A esta vida yo no la traje a que sufra sino a que sea feliz", dijo sobre su bebé Cattleya. "Tengo a Dios, tengo a mis fans, mi equipo de trabajo y a mi hija", dijo. "El único amor verdadero es el que uno tiene por si misma y por los hijos. Mi hija es lo más preciado que yo tengo", afirmó.

Su relación con su exesposo Anuel AA va mejor. "Nosotros nos llevamos bien, ya maduramos, él me llama, yo lo llamo para la bebé. Me dijo que se la quiere llevar de gira con él. Es su papá, tienen que compartir".

Noticia al Día/People