La exponente urbana Yailin «La Más Viral» confirmó que sufrió accidente automovilístico esta madrugada. «Dios me dio otra oportunidad de vida», agregó.

El impacto provocó que casi saliera por la ventanilla del lado del conductor, pero Dios y su acompañante lograron evitarlo, dijo.

En redes sociales, los usuarios afirmaban que la intérprete de «Me encantas» había chocado su vehículo McLaren azul tras salir de la discoteca The World en Santo Domingo, la cantante abordó el tema en su canal de difusión en Instagram.

En su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente se mantiene conectada con sus más de 12 millones de seguidores, escribió que «Después de chocar dos veces contra la pared, quedé mal de la espalda y de la cabeza… pero Dios me dio otra oportunidad de vida, y eso es lo que más agradezco».

Asimismo, informó que se encuentra en recuperación «para volver a estar con ustedes».

“Casi salgo por la ventana del chófer, pero gracias a Dios y Gumeza que me pudo jalar, no salí por la ventana”, dijo.

Noticia al Día/RRSS