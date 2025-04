Yandel, leyenda del género urbano, revoluciona la industria con su nuevo disco "Elyte"

Yandel, tiene el título de leyenda desde hace mucho por ser uno de los principales pioneros y creadores del reguetón.

Después de más de veinte años de éxitos, el de Puerto Rico vuelve a hacer historia con su undécimo disco de estudio en solitario ELYTE.

"ELYTE es mi undécimo álbum como solista. Me encantan los desafíos y uno de los mayores desafíos de esta nueva producción fue adaptar mis ideas a nivel creativo a lo que el público está escuchando actualmente”, ha comentado. “Ese factor me ha ayudado mucho a expandir mi capacidad artística y me ha dado la oportunidad de seguir evolucionando en mi género y mi música”, expresó.

Solo hay que escuchar los primeros adelantos que el de Puerto Rico ofreció a su audiencia hace algunas semanas para saber lo importante y exitoso que el trabajo iba a ser para él.

Un proyecto muy elaborado donde el artista, no solo demuestra lo acostumbrado que está trabajando con el sonido más antiguo del género urbano, sino que también, se atreve con otros completamente nuevos para que nadie olvide la posición en la que se encuentra y lo importante que ha sido y seguirá siendo en el mundo de la música.

Claro ejemplo de ello son las colaboraciones. Figuras míticas de la vieja escuela como Tego Calderón o Farruko y otros de la nueva ola como Saiko o Myke Towers pueden escucharse en ELYTE.

