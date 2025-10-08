Miércoles 08 de octubre de 2025
"Yo si soy una dama, payasa": Fuerte enfrentamiento entre la hija de Diomedes Díaz y la viuda de Martín Elías

Un conflicto público que mezcla redes sociales, fotos filtradas, audios y acusaciones volvió a poner en el ojo público a…

Por Haroldo Manzanilla

Un conflicto público que mezcla redes sociales, fotos filtradas, audios y acusaciones volvió a poner en el ojo público a dos figuras ligadas al mundo vallenato: Betsy Liliana (conocida como Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz) y Dayana Jaimes (viuda de Martín Elías). A principios de abril de 2025, se viralizó una fotografía en la que, según publicaciones y usuarios de redes, aparece Dayana Jaimes besando a Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz. Esa imagen desencadenó especulación inmediata en redes y medios sobre una supuesta relación extramarital entre Jaimes y Escorcia.

Ante la difusión de la foto, Lily Díaz eliminó publicaciones relacionadas con su esposo en Instagram y publicó mensajes crípticos y religiosos que muchos interpretaron como indirectas sobre la situación; también habló públicamente sobre perdón y expresó que la familia y su hijo son su prioridad. Varios medios cubrieron esos movimientos como señales de molestia y decisión de mantenerse reservada frente al ruido mediático.

En paralelo circuló información no confirmada que vinculaba a Dayana Jaimes con un supuesto embarazo relacionado con el conflicto y la participación de otras personas ligadas al entorno del empresario involucrado; esos rumores se difundieron por influencers y cuentas de farándula, pero no han sido corroborados con pruebas oficiales.

En los últimos días, Lily Díaz (o cuentas cercanas a ella) difundieron audios que, según la versión de la parte divulgadora, serían mensajes provenientes de Dayana Jaimes con insultos y expresiones que comprometerían la versión pública de Jaimes. Tras esa difusión hubo intercambio de mensajes y declaraciones públicas entre ambas partes: Jaimes negó arrepentimiento por sus actos —según su respuesta pública— y defendió su conducta, mientras que Díaz sostuvo la exposición de pruebas como respuesta a lo que percibe como daño.

Miembros de la familia Díaz y personas cercanas han lanzado comentarios públicos —alguno en tono de reproche y otro en tono de neutralidad— y figuras del entorno artístico (por ejemplo, el hijo de Martín Elías) han preferido mantener distancia pública de la disputa, pidiendo respeto por las familias y reiterando que el legado musical no debe mezclarse con especulaciones de farándula.

Hasta ahora, lo que se ha verificado por múltiples medios es la existencia del conflicto mediático, la viralización de la fotografía que originó los rumores, las publicaciones públicas de Lily Díaz y las reacciones en redes. No se ha confirmado públicamente la paternidad o embarazo vinculados a las acusaciones, la autoría definitiva de algunos audios ni la intención real de las partes en cada mensaje. Muchos elementos que circulan son afirmaciones de influencers, filtraciones en redes o versiones contradictorias de testigos no verificados.

El caso mezcla figuras públicas vinculadas a una familia célebre del vallenato con dinámicas de redes que suelen amplificar rumores sin comprobación. Los riesgos incluyen daño reputacional, acusaciones por difamación y la circulación de datos íntimos sin verificación. Hasta ahora no hay comunicados oficiales de procesos judiciales que hayan sido notificados públicamente; sin embargo, la cobertura sugiere que la disputa podría consolidarse como materia de reclamaciones legales si alguna de las partes decide formalizar acciones. Mientras tanto, la disputa seguirá desarrollándose en redes y en portales de entretenimiento.

La polémica entre Betsy Liliana “Lily” Díaz y Dayana Jaimes ha sido impulsada por una foto viral, seguida de acusaciones y la difusión de audios; buena parte del material difundido proviene de redes sociales e influencers y no está plenamente verificado. Periodísticamente, el núcleo confirmado es la disputa pública y las reacciones familiares; lo que sigue siendo incierto —y debería confirmarse antes de presentarlo como hecho— son las acusaciones sobre embarazos, paternidad o pruebas de infidelidad más allá de la imagen viral y los mensajes difundidos.

