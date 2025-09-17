Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

Aerosmith y Yungblud lanzaron un adelanto de su esperada colaboración musical titulada "My Only Angel", marcando el regreso de Aerosmith con material nuevo tras más de una década. Este sencillo una la icónica voz de Steven Tyler y el estilo único de Yungblud en una mezcla que promete revolucionar a los fans de ambos artistas.

La noticia surgió tras la actuación conjunta de ambos en los MTV Video Music Awards 2025, donde rindieron homenaje a Ozzy Osbourne. "My Only Angel" se grabó en estudio y fue anunciada en redes sociales con un video que muestra a Steven Tyler y Yungblud cantando juntos, despertando gran expectativa.

Este lanzamiento es especialmente significativo debido a que Aerosmith había dejado de hacer giras desde el año pasado debido a problemas de salud de su vocalista, y esta canción marca un retorno musical tras ese receso.

"My Only Angel" destaca por combinar la esencia clásica de Aerosmith con la frescura y energía contemporánea de Yungblud, generando un sonido que mezcla el rock legendario con influencias modernas. La producción estuvo a cargo de Matt Schwartz y cuenta con la composición de Steven Tyler, Joe Perry, Dominic Harrison (Yungblud) y el propio Schwartz.

Yungblud y Aerosmith lo anuncian en redes sociales

Ambos artistas publicaron en sus redes sociales un video en donde se observa cantar a Steven Tyler y Yungblud en el estudio la canción.

En agosto del año pasado, el legendario grupo confirmó que no volvería a hacer giras debido a los daños vocales de su cantante. Aerosmith comunicó la cancelación del resto del “Peace Out: The Farewell Tour”.

Por suerte para los fans, la pausa no duró mucho tiempo. En febrero, la banda se presentó en el Hollywood Palladium, como parte de la sexta gala benéfica Jam for Janie, una fiesta que precede a la gala de los Grammy.

Aún no hay noticias sobre la fecha de lanzamiento, no obstante, los fans celebraron el esperado regreso de Aerosmith y la fusión con la voz y estilo de Yungblud en este proyecto que ha generado mucha emoción y expectativa en el mundo de la música.

https://www.youtube.com/watch?v=pt71GM3q9H0u0026list=RDpt71GM3q9H0u0026start_radio=1

Noticia al Día/ TN/ Rolling Stone Magazine/ Kerrang!/ Jesús Fernández (Pasante)