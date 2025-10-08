Miércoles 08 de octubre de 2025
Farándula

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

El reguetonero puertorriqueño Zion, conocido por su inconfundible voz y su legado en la música urbana, se encuentra actualmente hospitalizado tras sufrir un accidente. Así lo informó su equipo a través de un comunicado en sus redes sociales el martes 7 de octubre.

Por Pasante1

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo
El reguetonero puertorriqueño Zion, conocido por su inconfundible voz y su legado en la música urbana, se encuentra actualmente hospitalizado tras sufrir un accidente. Así lo informó su equipo a través de un comunicado en sus redes sociales el martes 7 de octubre.

Según el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Zion estuvo “recientemente involucrado en un accidente” que lo llevó a ser ingresado en la Unidad de Trauma del Centro Médico en Río Piedras, Puerto Rico. El comunicado detalla que el cantante presenta “múltiples traumas clasificados como de cuidado”, lo que ha llevado a los médicos a considerar la posibilidad de una intervención quirúrgica.

El doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos, confirmó que, aunque la condición de Zion es “estable dentro de la gravedad”, se requiere un monitoreo constante y más evaluaciones en las próximas horas. “El paciente está siendo monitoreado de cerca por nuestro equipo”, expresó Ayala.

El mensaje también enfatiza la importancia del apoyo de los fans en este difícil momento, pidiendo respeto y paciencia, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados a su bienestar. “Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación”, se agregó en el comunicado.

Las actualizaciones sobre su estado de salud serán proporcionadas a través de mensajes oficiales, mientras los seguidores esperan con ansias noticias sobre la recuperación de una de las figuras más emblemáticas del género urbano.

