Zoe Saldaña se aparta de Karla Sofía Gascón: “Estoy triste y también decepcionada”

La actriz estadounidense de origen dominicano, Zoe Saldaña dejó clara su postura respecto a los antiguos tuits ofensivos de su compañera de reparto en Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón.

"Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra porque es el sentimiento que ha estado viviendo en mi pecho desde que todo sucedió… También estoy decepcionada. No puedo hablar por las acciones de otras personas. Todo lo que puedo dar fe es mi experiencia, y nunca en un millón de años creí que estaríamos aquí”, señaló Saldaña en una entrevista a Variety.

Por otro lado, declaró: "No apoyo ninguna retórica negativa de racismo o intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender".

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun Domènech, también reaccionó a la controversia y aseguró que las declaraciones de Gascón no representan a la sociedad española.

“Los tuits que hemos conocido de Karla Sofía Gascón tengo que lamentarlos. No representan a la sociedad española y lo digo de forma penada porque esta era una candidatura muy importante para el país”, declaró.

Cabe destacar que, apenas una semana antes, el propio ministro celebraba la nominación de Gascón al Oscar. “Karla Sofía Gascón es un ejemplo del talento y la dedicación de las actrices españolas. En marzo, nuestro país estará en los Oscar gracias a ella”, escribió en redes sociales.

Lee también: Karla Sofía Gascón se disculpa por polémicas publicaciones viejas en redes sociales

Noticia al Dia / Infobae