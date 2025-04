Farid Ortiz explica la verdad del angustiante video que se filtró sobre su desmayo

Un video difundido en redes sociales generó preocupación entre los seguidores del cantante vallenato Farid Ortiz, al mostrarlo siendo trasladado a un centro médico. La grabación, que rápidamente se viralizó, llevó a especulaciones sobre un posible problema de salud del artista.

Incluso, llegaron a circular rumores de que había sufrido un infarto. Sin embargo, el propio intérprete desmintió estas versiones y aclaró que todo se trató de un malentendido relacionado con la grabación de su más reciente videoclip.

De acuerdo con información que circula en redes sociales, el video que alarmó a los fanáticos corresponde a una escena del rodaje de Ella es la culpable, el nuevo proyecto musical de Ortiz. En las imágenes, el cantante aparece siendo llevado a un hospital, lo que llevó a algunos a interpretar erróneamente que se trataba de un incidente real.

La falta de contexto inicial en la publicación del video contribuyó a la confusión, generando una ola de mensajes de preocupación por parte de amigos, colegas y seguidores del artista.

Debido a la cantidad de réplicas y malentendidos que causo el video, el cantante vallenato utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. A través de sus historias de Instagram, el cantante explicó que no enfrenta ningún problema de salud y que las imágenes corresponden únicamente a una escena de ficción.

“Quiero informarle a todos los amantes del folclor colombiano, que por ahí hay un video, en el que me llevan en una ambulancia, porque estoy grabando el video, alguien grabó esa escena y la filtró. De que estoy enfermo es mentira, repito como yo grabo en el pueblo y con el pueblo”, afirmó Ortiz en su mensaje, al tiempo que invitó a sus seguidores a disfrutar del videoclip completo en su canal de YouTube.

El vallantero tuvo que compartir parte de la promoción de su próximo sencillo que, según lo explica Farid, será publicado el lunes 23 de diciembre, además, en el corto adelanto de la canción se puede ver que tal como lo explica el intérprete, él actúa como si fuera víctima de un infarto y es subido a la ambulancia con ayuda de los paramédicos, escena que fue filtrada y malinterpretada en redes sociales.

“Me asustaste Papá”, “casi me privo”, “Dios mío que susto me diste Fraid, sin rey de los pueblos, no volvemos a vivir”, “ya estaba mandando cadenas de oración por tu descanso”, “joda Farolo, me hiciste llorar”, “yo ya había empezado a beber”, “Ajaroooo Farucho, casi me privo yo de pensar que era cierto”, fueron algunas de las reacciones.

Según algunos internautas que no dudaron en comentar en redes sociales, esta confusión podría haber sido aprovechada como parte de una estrategia de marketing para generar expectativa en torno al lanzamiento del nuevo material musical del artista. Aunque no se ha confirmado si la filtración fue intencional, lo cierto es que la situación logró captar la atención de una amplia audiencia, aunque inicialmente de manera negativa.

