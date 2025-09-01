Lunes 01 de septiembre de 2025
Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

La agrupación actuó en un concierto de los Jonas Brothers como parte de su regreso a los escenarios.

Por Pasante1

Foto Cortesía NBC News
Después de siete años de ausencia en el escenario, la exitosa agrupación Fifth Harmony sorprendió a sus fanáticos al anunciar oficialmente su regreso. La girl band, que se tomó una pausa indefinida en 2018, vuelve con nuevos proyectos y la posibilidad de revivir la magia que las llevó a la fama mundial.

Desde su debut, Fifth Harmony lanzó tres álbumes de estudio, incluyendo éxitos como Reflection (2015), 7/27 (2016) y Fifth Harmony (2017), que consolidaron su lugar en la música pop y R&B. Durante su pausa, cada una de sus integrantes Ally Brooke, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui exploraron carreras en solitario, con varios lanzamientos y colaboraciones que les permitieron crecer como artistas independientes.

Ahora, tras varios años desarrollando sus proyectos individuales, los integrantes decidieron unir fuerzas nuevamente, retomando la agrupación que las catapultó al estrellato. Aunque Camila Cabello decidió continuar su carrera como solista tras su salida en 2016, la nueva etapa de Fifth Harmony contará con la alineación conformada por los cuatro integrantes restantes.

El anuncio incluye planes para un nuevo álbum de estudio, así como una gira mundial que promete reunir a los seguidores del grupo en todo el mundo. Los fans esperan que con este regreso Fifth Harmony vuelva a brillar y a ofrecer la poderosa combinación vocal y energética que la caracterizó.

Este reencuentro simboliza no solo una vuelta a sus raíces musicales, sino también un testimonio de la unión y crecimiento personal de cada miembro tras años de trabajo individual. Los detalles sobre fechas específicas y colaboraciones futuras serán revelados pronto.

Sin duda, el regreso de Fifth Harmony marcará un capítulo emocionante para la música pop contemporánea.


Noticia al Día/ Rolling Stone Magazine/ El Informador/ Jesús Fernández Pasante

