Florentino se defiende de las críticas por el Free Cover junto a su hermano Servando

A través de sus historias en Instagram, el cantante Florentino Primera, respondió a las críticas realizadas a su free cover junto a su hermano Servando y la colaboración con Los Pikis, el cual fue lanzado el pasado viernes 3 de octubre.

El artista señaló que la sociedad es "intensa" cuando las cosas no salen a su manera. Destacó que para él y su hermano fue un momento bonito en su carrera.

“Somos como la novia o el novio intenso que siempre está esperando algo más y cuando las cosas no salen a su manera, se convierte en un peo”, comentó el artista.

Asimismo, subrayó que los Free Cover han podido mostrar la versatilidad de la cultura venezolana y lo "que somos con sociedad". Además, defendió la colaboración con Los Pikis, integrado por Ronald Borjas y Nando de la gente.

Fuertes críticas

Las críticas surgieron, ya que a lo largo de los 20 minutos de grabación, los hermanos Primera, le brindaron un espacio a ‘Los Pikis’, un grupo de salsa erótica y animación integrado por Nando de la Gente, Ronald Borjas y Adelmo Gauna.

Lejos de ser un agrado, se convirtió en una molestia porque, según algunos comentarios, le quitaban protagonismo a los artistas principales. Además, para muchos integrarlos fue dejar de cantar canciones icónicas del dúo para ofrecerles un poco de tarima.

