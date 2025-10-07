Lunes 06 de octubre de 2025
Florentino se defiende de las críticas por el Free Cover junto a su hermano Servando

El Free Cover fue lanzado el pasado viernes 3 de octubre

Por María Briceño

Florentino se defiende de las críticas por el Free Cover junto a su hermano Servando
Foto: agencia
A través de sus historias en Instagram, el cantante Florentino Primera, respondió a las críticas realizadas a su free cover junto a su hermano Servando y la colaboración con Los Pikis, el cual fue lanzado el pasado viernes 3 de octubre.

El artista señaló que la sociedad es "intensa" cuando las cosas no salen a su manera. Destacó que para él y su hermano fue un momento bonito en su carrera.

“Somos como la novia o el novio intenso que siempre está esperando algo más y cuando las cosas no salen a su manera, se convierte en un peo”, comentó el artista.

Asimismo, subrayó que los Free Cover han podido mostrar la versatilidad de la cultura venezolana y lo "que somos con sociedad". Además, defendió la colaboración con Los Pikis, integrado por Ronald Borjas y Nando de la gente.

Fuertes críticas

Las críticas surgieron, ya que a lo largo de los 20 minutos de grabación, los hermanos Primera, le brindaron un espacio a ‘Los Pikis’, un grupo de salsa erótica y animación integrado por Nando de la Gente, Ronald Borjas y Adelmo Gauna.

Lejos de ser un agrado, se convirtió en una molestia porque, según algunos comentarios, le quitaban protagonismo a los artistas principales. Además, para muchos integrarlos fue dejar de cantar canciones icónicas del dúo para ofrecerles un poco de tarima.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Pancho Candela 🔥 (@soypanchocandela)

Noticias Relacionadas

Nacionales

Presidente Maduro: EEUU fue informado sobre quién planificó atentado a embajada

El mandatario nacional dijo que esta información se confirmó gracias a la labor del “sistema de información e inteligencia que ha arrojado muy buenos resultados por muchos años”
Zulia

CRÍTICA, periodismo con el alma en bandolera

Nombres que deben escribirse en letras doradas
Zulia

Avanza en un 78 % el remplazo de guayas en el Puente sobre el Lago de Maracaibo

Estos trabajos de rehabilitación, tiene como objetivo principal la preservación de este importante puente que conecta al estado Zulia con el resto del país
Nacionales

Estos son los requisitos para obtener la Certificación de Prestación de Servicios en transportes públicos

La Certificación de Prestación de Servicios es vital para todas las modalidades, incluyendo taxis individuales y rutas suburbanas e interurbanas

