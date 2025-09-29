Lunes 29 de septiembre de 2025
Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

El consorcio también está conformado por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Por Christian Coronel

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares
La compañía estadounidense Electronic Arts (EA), productora del popular videojuego de fútbol EA Sports FC y el de simulación Los Sims, anunció el lunes su adquisición por parte de un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita por 55.000 millones de dólares.

El consorcio también está conformado por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EA, que además del EA Sports FC (antes Fifa) es conocida por las populares franquicias Madden NFL y Battlefield, registró ingresos de 7.500 millones de dólares en su último ejercicio fiscal.

El cierre de la operación de compra, que aún requiere la aprobación de los accionistas de EA y las autoridades reguladoras, se espera para principios de 2027.

En un comunicado, Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, destacó la labor de de los empleados de la compañía y dijo que la adquisición ayudará a "abrir nuevas oportunidades a nivel global".

