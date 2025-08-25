Gene Simmons, el icónico "The Demon" de Kiss celebra 76 años de vida

Este lunes 25 de agosto el icónico Gene Simmons cumple 76 años, celebrando su legado como uno de los músicos más emblemáticos del rock mundial.

Nacido en Haifa, Israel, en 1949 como Chaim Witz, Simmons es reconocido mundialmente como el bajista, vocalista y cofundador de la legendaria banda Kiss, en la que adoptó el personaje teatral "The Demon" o "Dios del Trueno" que marcó una época en la historia del rock.

La vida de Gene Simmons se ha caracterizado por su influencia en la música, el espectáculo y la cultura popular. Con Kiss, formado en la década de 1970 junto a Paul Stanley, revolucionó el hard rock con espectáculos llenos de teatralidad, maquillaje y una puesta en escena explosiva. Simmons no solo dejó huella por su música sino también por su talento empresarial, ayudando a convertir a Kiss en una marca global que trasciende lo musical.

Simmons, de orígen Húngaro, a pesar de tener una vestimenta irreverente durante los recitales musicales con Kiss y escupir sangre en su vestuario, jamás tuvo excesos con el alcohol ni las drogas debido a que no quería ver a su made sufrir como lo hizo junto a su tío, los únicos miembros de su familia sobrevivientes del holocausto en los campos de concentración nazis.

Además de su carrera con Kiss, Gene Simmons ha incursionado en la actuación, la escritura y varios negocios relacionados con la música y el entretenimiento. Su personalidad fuerte y carismática lo ha mantenido vigente como una leyenda viva del rock, admirada por generaciones de fans.

Noticia al Día / Jesús Fernández (Pasante)