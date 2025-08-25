Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Gene Simmons, el icónico "The Demon" de Kiss celebra 76 años de vida

Nacido en Haifa, Israel, en 1949 como Chaim Witz, Simmons es reconocido mundialmente como el bajista, vocalista y cofundador de la legendaria banda Kiss

Por Pasante1

Gene Simmons, el icónico
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes 25 de agosto el icónico Gene Simmons cumple 76 años, celebrando su legado como uno de los músicos más emblemáticos del rock mundial.

Nacido en Haifa, Israel, en 1949 como Chaim Witz, Simmons es reconocido mundialmente como el bajista, vocalista y cofundador de la legendaria banda Kiss, en la que adoptó el personaje teatral "The Demon" o "Dios del Trueno" que marcó una época en la historia del rock.

La vida de Gene Simmons se ha caracterizado por su influencia en la música, el espectáculo y la cultura popular. Con Kiss, formado en la década de 1970 junto a Paul Stanley, revolucionó el hard rock con espectáculos llenos de teatralidad, maquillaje y una puesta en escena explosiva. Simmons no solo dejó huella por su música sino también por su talento empresarial, ayudando a convertir a Kiss en una marca global que trasciende lo musical.

Simmons, de orígen Húngaro, a pesar de tener una vestimenta irreverente durante los recitales musicales con Kiss y escupir sangre en su vestuario, jamás tuvo excesos con el alcohol ni las drogas debido a que no quería ver a su made sufrir como lo hizo junto a su tío, los únicos miembros de su familia sobrevivientes del holocausto en los campos de concentración nazis.

Además de su carrera con Kiss, Gene Simmons ha incursionado en la actuación, la escritura y varios negocios relacionados con la música y el entretenimiento. Su personalidad fuerte y carismática lo ha mantenido vigente como una leyenda viva del rock, admirada por generaciones de fans.

Noticia al Día / Jesús Fernández (Pasante)

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Noticias Relacionadas

Al Dia

Zuliano Elías Díaz tronó para ubicarse entre los receptores venezolanos con más vuelacercas en Grandes Ligas

El estacazo del zuliano significó el sexto en la presente temporada de Grandes Ligas
Al Dia

Gobernación del Zulia despliega operativos de limpieza en Maracaibo y San Francisco

Las labores, que incluyen barrido manual, desmalezamiento y recolección de desechos, se están llevando a cabo en el Distribuidor Ricardo Aguirre, la Vereda del Lago 3 y la Plaza Bolívar de San Francisco.
Al Dia

¿Perdieron los cobres? Video viral de dos maracuchos en un parque de diversión

Mientras unos pasajeros gritan de terror, ellos se reían a carcajadas

Al Dia

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Clara Vegas Goez sorprendió al mundo al convertirse en una de las candidatas oficiales al Miss Venezuela 2025

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025