Génesis Rodríguez brilla junto a Zoë Saldaña y Nicole Kidman en la serie Lioness 2

Las tres actrices Génesis Rodríguez, Zoë Saldaña y Nicole Kidman participan en la segunda temporada de esta serie de espías y acción, con fuertes personajes femeninos que está lista para disfrutarla.

Lee también: Génesis Rodríguez se da una lujosa vida junto a su "suggar"

Es una trepidante serie de acción y espías, en las que las mujeres fuertes son las auténticas protagonistas.

Nicole Kidman y Zoë Saldaña -imparable tras su gira de presentación de Emilia Pérez -, vuelven a compartir pantalla y en esta nueva entrega se suman otras actrices como Génesis Rodríguez.

Después de una temporada de debut llena de espionaje de alto riesgo y giros sorprendentes, Lioness de Paramount+ se prepara para regresar, y esta vez con una nueva cara que se suma a la mezcla.

La hija de El Puma, Génesis Rodríguez, se une a Zoe Saldaña , Nicole Kidman y Morgan Freeman en la temporada 2 este otoño como la capitana Josephina Carillo, o "Josie", una feroz y dedicada piloto de helicóptero.

Saldaña, quien repite su papel como Joe, directora del programa Lioness de la CIA, encargada de entrenar, gestionar y liderar a las agentes encubiertas femeninas del grupo, le dijo exclusivamente a People que la temporada comenzará con Joe tomándose un merecido tiempo libre, después de haber priorizado su matrimonio con Neal ( Dave Annable ) y su relación con su hija Kate (Hannah Love Lanier).

"Joe se está tomando un tiempo libre, que es lo que quería", dice Saldaña. "Está dedicando tiempo a arreglar su matrimonio y a rehabilitar su relación con su hija. Simplemente, está pasando tiempo con su familia… Joe y Neal están en un muy buen momento al comienzo de la temporada".

Noticia al Día