Jueves 21 de agosto de 2025
Entretenimiento

Génesis Rodríguez brilla junto a Zoë Saldaña y Nicole Kidman en la serie Lioness 2

Las tres actrices Génesis Rodríguez, Zoë Saldaña y Nicole Kidman participan en la segunda temporada de esta serie de espías…

Por Ernestina García

Génesis Rodríguez brilla junto a Zoë Saldaña y Nicole Kidman en la serie Lioness 2
Foto: IG Génesis R
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las tres actrices Génesis Rodríguez, Zoë Saldaña y Nicole Kidman participan en la segunda temporada de esta serie de espías y acción, con fuertes personajes femeninos que está lista para disfrutarla.

Lee también: Génesis Rodríguez se da una lujosa vida junto a su "suggar"

Es una trepidante serie de acción y espías, en las que las mujeres fuertes son las auténticas protagonistas.

Nicole Kidman y Zoë Saldaña -imparable tras su gira de presentación de Emilia Pérez -, vuelven a compartir pantalla y en esta nueva entrega se suman otras actrices como Génesis Rodríguez.

Después de una temporada de debut llena de espionaje de alto riesgo y giros sorprendentes, Lioness de Paramount+ se prepara para regresar, y esta vez con una nueva cara que se suma a la mezcla.

La hija de El Puma, Génesis Rodríguez, se une a Zoe Saldaña , Nicole Kidman y Morgan Freeman en la temporada 2 este otoño como la capitana Josephina Carillo, o "Josie", una feroz y dedicada piloto de helicóptero.

Saldaña, quien repite su papel como Joe, directora del programa Lioness de la CIA, encargada de entrenar, gestionar y liderar a las agentes encubiertas femeninas del grupo, le dijo exclusivamente a People que la temporada comenzará con Joe tomándose un merecido tiempo libre, después de haber priorizado su matrimonio con Neal ( Dave Annable ) y su relación con su hija Kate (Hannah Love Lanier).

"Joe se está tomando un tiempo libre, que es lo que quería", dice Saldaña. "Está dedicando tiempo a arreglar su matrimonio y a rehabilitar su relación con su hija. Simplemente, está pasando tiempo con su familia… Joe y Neal están en un muy buen momento al comienzo de la temporada".

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡Calor, hoy no estáis tan bravo!

¡Calor, hoy no estáis tan bravo!

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Seis policías muertos y siete heridos tras derribar un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia: Señalan al ELN

El atentado ocurrió en los límites entre Amalfi y Anorí contra un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.
Entretenimiento

El Almacén de mi Abuelita comparte el amor hermoso de El Otro Libro

En realidad será una preciosa tarde donde reinará el amor: el maestro Colina también ha dispuesto la ceremonia de presentación como un homenaje a su finada excompañera, Yariza Rincón, cuyo poemario, “El Otro Libro”, acompaña esta doble entrega literaria. Un acto donde participarán sus hijos, Gustavo e Israel Colina Vargas
Entretenimiento

Ivanna y Catalina: el orgullo musical de la familia SanLuis

Los artistas, originarios de Maracaibo, expresaron su orgullo por las pequeñas, a quienes describieron como “nuestro mayor orgullo”
Entretenimiento

“Reina de la Ketamina” se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

El actor fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, California

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025