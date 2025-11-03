Gustavo Aguado cumple 76 años y el Zulia le canta

Este lunes, 3 de noviembre, la música zuliana amanece de fiesta. Gustavo Adolfo Aguado León, nacido un día como mañana de 1949, en Maracaibo, cumple 76 años de vida y más de seis décadas de historia al frente de una de las agrupaciones más emblemáticas de Venezuela: Guaco, “La Superbanda”.

Desde su adolescencia, Aguado se integró al conjunto gaitero Estudiantil Los Guaco, germen de la orquesta que transformaría para siempre el sonido popular venezolano. Con su voz inconfundible, su oído afinado y su sentido innovador, lideró la evolución de Guaco desde la gaita tradicional hasta un estilo propio que fusionó salsa, pop, funk y jazz latino. Su huella dio origen a lo que muchos bautizaron como “la salsa rara de Venezuela”, un sello sonoro que rompió moldes y conquistó escenarios internacionales.

A lo largo de los años, el maestro ha sido cantante, cuatrista, percusionista, productor y alma creativa del grupo. Con la misma pasión que lo vio nacer en los barrios de Maracaibo, supo mantener a Guaco en la cima durante más de sesenta años, siempre fiel a sus raíces y abierto a la modernidad.

En mayo de 2013, anunció que dejaría las presentaciones en vivo para concentrarse en la producción y dirección musical, sin abandonar el timón de la banda. Desde entonces, continúa como guía, mentor y símbolo de constancia para generaciones de músicos venezolanos.

Hoy, cuando celebra 76 años de vida, los zulianos y amantes de la música nacional lo honran como un referente de disciplina, fe y esperanza. Su historia es la de un país que ha sabido reinventarse sin perder su esencia, y la de un artista que convirtió su voz en bandera.

Feliz cumpleaños, maestro Gustavo Aguado. Que sigan sonando tus acordes y que la gaita —tu gaita— siga marcando el ritmo del alma zuliana.

