Domingo 02 de noviembre de 2025
Al Dia

Gustavo Aguado cumple 76 años y el Zulia le canta

Transformó la gaita zuliana en un sonido único e innovador. La fusión de salsa, pop, jazz latino y funk dio origen a la llamada “salsa rara”. Durante décadas, esta propuesta marcó el pulso de la música venezolana. Se convirtió en un referente para Venezuela y el mundo

Por Haroldo Manzanilla

Gustavo Aguado cumple 76 años y el Zulia le canta
Foto: RRSS/Gustavo Aguado
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes, 3 de noviembre, la música zuliana amanece de fiesta. Gustavo Adolfo Aguado León, nacido un día como mañana de 1949, en Maracaibo, cumple 76 años de vida y más de seis décadas de historia al frente de una de las agrupaciones más emblemáticas de Venezuela: Guaco, “La Superbanda”.

Desde su adolescencia, Aguado se integró al conjunto gaitero Estudiantil Los Guaco, germen de la orquesta que transformaría para siempre el sonido popular venezolano. Con su voz inconfundible, su oído afinado y su sentido innovador, lideró la evolución de Guaco desde la gaita tradicional hasta un estilo propio que fusionó salsa, pop, funk y jazz latino. Su huella dio origen a lo que muchos bautizaron como “la salsa rara de Venezuela”, un sello sonoro que rompió moldes y conquistó escenarios internacionales.

A lo largo de los años, el maestro ha sido cantante, cuatrista, percusionista, productor y alma creativa del grupo. Con la misma pasión que lo vio nacer en los barrios de Maracaibo, supo mantener a Guaco en la cima durante más de sesenta años, siempre fiel a sus raíces y abierto a la modernidad.

En mayo de 2013, anunció que dejaría las presentaciones en vivo para concentrarse en la producción y dirección musical, sin abandonar el timón de la banda. Desde entonces, continúa como guía, mentor y símbolo de constancia para generaciones de músicos venezolanos.

Hoy, cuando celebra 76 años de vida, los zulianos y amantes de la música nacional lo honran como un referente de disciplina, fe y esperanza. Su historia es la de un país que ha sabido reinventarse sin perder su esencia, y la de un artista que convirtió su voz en bandera.

Feliz cumpleaños, maestro Gustavo Aguado. Que sigan sonando tus acordes y que la gaita —tu gaita— siga marcando el ritmo del alma zuliana.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por GUACO (@oficialguaco)

Lee también: Los 75 años del genio musical GUSTAVO AGUADO: "Voz, imagen y semejanza de Guaco"

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Águilas doblegó a Caribes y se llevó la serie en Maracaibo

Águilas doblegó a Caribes y se llevó la serie en Maracaibo

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Karla Moronta le dedicó el triunfo a su abuela

Karla Moronta le dedicó el triunfo a su abuela

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Gustavo Aguado cumple 76 años y el Zulia le canta

Transformó la gaita zuliana en un sonido único e innovador. La fusión de salsa, pop, jazz latino y funk dio origen a la llamada “salsa rara”. Durante décadas, esta propuesta marcó el pulso de la música venezolana. Se convirtió en un referente para Venezuela y el mundo
Al Dia

Team Venezuela se corona campeón del FIRST Global Challenge por tercera vez

La delegación del Team Venezuela, ha cimentado su leyenda al conquistar por tercera vez el Campeonato Mundial del FIRST Global Challenge
Deportes

¡Orgullo de Lagunillas! Eybersson Polanco cumple su sueño en Águilas del Zulia

El joven oriundo de Lagunillas expresó su emoción de representar al equipo zuliano, donde ya alcanzó su primer triunfo como relevista
Zulia

Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

El agua fue activada en diez parroquias del municipio y en los centros de salud cercanos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025