Viernes 15 de agosto de 2025
Gustavo Dudamel asegura que la música ayuda a inspirarse y avanzar ante adversidades

Dudamel hizo estas declaraciones durante su visita a una de las zonas de la provincia de Valencia (este) afectada por las inundaciones del pasado 29 de octubre

Por María Briceño

Gustavo Dudamel asegura que la música ayuda a inspirarse y avanzar ante adversidades
Foto: agencia
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel destacó este domingo el poder «transformador» de la música y afirmó que «en momentos en los cuales nos podemos sentir abrazados por el desasosiego, la tristeza o la desesperación, la música nos brinda ese espacio para poder sentir inspiración y salir adelante».

Dudamel hizo estas declaraciones durante su visita a una de las zonas de la provincia de Valencia (este) afectada por las inundaciones del pasado 29 de octubre, antes de asistir a un concierto extraordinario en el que participaron 150 intérpretes de diversas sociedades y agrupaciones musicales damnificadas.

El director de orquesta fue recibido, antes del concierto, por representantes municipales en la alcaldía de Castellar-l’Oliveral, acompañado del director del Palau de la Música de Valencia, Vicente Llimerá, y del trompetista venezolano Pacho Flores, quien destacó la «cultura musical» de Valencia y animó a los afectados a «salir adelante» aprovechando un punto de unión tan importante como es la música.

Dudamel manifestó sentirse «honrado» por participar en este evento, que antecede al concierto benéfico que se celebrará este lunes, 3 de febrero, en el Palau de la Música de Valencia, y que dirigirá junto a las orquestas de la ciudad y de la Comunitat Valenciana (gobierno regional).

El concierto de mañana incluye en su programa el ‘Albares’, concierto para Fliscorno y orquesta sinfónica de Pacho Flores, protagonizado por el propio Flores a la trompeta, y la Sinfonía nº 2 ‘Resurrección’ de Mahle.

Lee también: Le llegaron los 43 al genial Gustavo Dudamel

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

