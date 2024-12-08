Gustavo Dudamel brilló con la Filarmónica de Radio Francia en la reapertura de Notre Dame

Luego de cinco años, la emblemática catedral de Notre Dame de París volvió a abrir sus puertas al mundo con la presencia de numerosos líderes mundiales y un concierto dirigido por el compositor venezolano Gustavo Dudamel.

El reconocido director encabezó la Orquesta Filarmónica de Radio France, acompañado por el pianista chino Lang Lang, la soprano sudafricana Pretty Yende y el tenor francosuizo Benjamin Bernheim.

Desde hace un par de días, Dudamel había dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en las se mostró emocionado de participar en uno de los eventos más relevantes de este año a nivel mundial.

Durante la ceremonia, que pudo verse mediante plataformas de streaming, se apreció al compositor venezolano dirigir la Sinfonía no. 3 de Saint-Saëns.

Noticia al Día / El Nacional