Gustavo Dudamel se despedirá de la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años de trabajo

La Filarmónica de Los Ángeles, anunció este sábado 20 de septiembre que a partir del 25 del mes presente celebrarán, junto al director venezolano Gustavo Dudamel, la última temporada del criollo al frente de la dirección musical y artística de esta organización, antes de que parta a Nueva York.

A través de las redes sociales, la Filarmónica de Los Ángeles publicó un video en el que agradece a Dudamel por tantos años de conciertos y logros en los que enalteció valores como la humanidad y la visión de llevar la música académica a otras fronteras. "Un viaje que se convirtió en legado".

Los conciertos, según el portal de LA Phil, serán hasta el 14 de octubre, cuando se materialice la "Fiesta de Gustavo"; que será su última presentación.

El criollo anunció, en febrero de 2023, que dejaría de ser el director de la Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse como director a la de Nueva York de forma permanente.

"Hoy me honra ser nombrado como próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. Estoy agradecido a mi querida familia de la Filarmónica de Los Ángeles por ayudarme a aprender y a crecer a través de innumerables desafíos y triunfos", expresó entonces Dudamel en su perfil de Twitter.

En 2026, Dudamel cumplirá 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, un cargo que ha compaginado como director musical de la Ópera de París.

En julio de este año, la Filarmónica de Los Ángeles anunció la cancelación de unos conciertos con Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolivar previstos para el mes de agosto, que se realizarían por los 50 años de El Sistema en el Hollywood Bowl del 12 al 16 de ese mes.

Lee también: Gustavo Dudamel y Rawayana nominados a los Premios Grammy

Noticia al Día con información de Unión Radio