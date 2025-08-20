Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar celebrarán 50 años de El Sistema junto a Coldplay en Londres a partir del 22-Ago hasta el 8-Sep

El reconocido director venezolano Gustavo Dudamel, junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, participará en el tour “Music of the Spheres” de la banda británica Coldplay, con presentaciones que comienzan el viernes 22 de agosto. Este encuentro musical se enmarca dentro de la celebración por los 50 años de El Sistema, el programa de formación musical que ha transformado generaciones en Venezuela.

Las actuaciones están programadas para los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, así como el 3, 4, 7 y 8 de septiembre, todas en el emblemático estadio Wembley de Londres.

Dudamel describió esta colaboración como el punto culminante de medio siglo de trabajo, destacando la importancia de compartir escenario con Coldplay, una banda que —según él— refleja los mismos ideales de El Sistema: la música como fuerza de cambio social.

En junio, Dudamel compartió en sus redes el entusiasmo por esta alianza, agradeciendo a Chris Martin por la invitación y calificando el gesto como un “recordatorio poderoso de que la música no tiene fronteras, solo posibilidades”. También expresó su orgullo por los músicos venezolanos que formarán parte de esta experiencia.

Además, en abril, Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, junto a la banda Rawayana, debutaron en el festival de Coachella. Su presentación atrajo a una multitud curiosa por ver a una orquesta sinfónica en ese escenario por primera vez.

El repertorio fue audaz y diverso, incluyendo desde piezas clásicas como Cabalgata de las Valquirias hasta fusiones de rap con la música de Jurassic Park, además de temas como Dumbai y La que puede, puede, interpretados junto a los artistas argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.

Noticia al Día / Unión Radio