Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Este jueves 2 de octubre se estrenó la película El Extraordinario Viaje del Dragón, dirigida por la cineasta venezolano-japonesa Kaori Flores Yonekura, en las salas de cine nacional.

Esta película representará a Venezuela en la edición 40 de los Premios Goya (2026) en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Asimismo, se trata de un documental con contenido histórico y cultural que ofrece un viaje por la memoria, la identidad y la migración a través del archivo del fotógrafo japonés Yoshitomi Furuya, quien es el tío abuelo de la directora.

Noticia al Día tuvo el honor de conversar con Kaori Flores, directora de la cinta, quien habló de su experiencia a cargo de una película tan emotiva.

"Esto ha sido inolvidable. La verdad es que ser la directora de una película tan emotiva me llena mucho de orgullo", expresó la cineasta.

Por su parte, declaró su experiencia leyenda libros de historia latinoamericana: "Me llama mucho la atención la idolatría que tienen con los próceres de América Latina".

También habló de su gusto por las películas de anime: "La Tumba de las Luciérnagas es una película muy fuerte que rompe el corazón cada vez que la veo. El Viaje de Chihiro también me gusta".

