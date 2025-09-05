Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Un día como hoy, el 5 de septiembre del año 2000, Limp Bizkit presentó al mundo My Generation, uno de los sencillos más emblemáticos de su carrera y un tema que rápidamente se convirtió en bandera del movimiento nu-metal.

El lanzamiento coincidió con Rollin’, otro de sus grandes éxitos, en una estrategia que consolidó a la banda liderada por Fred Durst como una de las más influyentes de la escena alternativa de inicios de los 2000.

My Generation destaca no solo por su energía y actitud desafiante, sino también por las múltiples referencias musicales que integra. En su letra y estilo se encuentran guiños a My Generation de The Who, Welcome to the Jungle de Guns N’ Roses e incluso a Move Over de las Spice Girls, además de un ritmo marcado por la influencia de Primus, agrupación con la que Limp Bizkit había compartido escenario en giras previas.

Con este tema, la banda no solo reforzó su identidad dentro del nu-metal, sino que dejó un legado que sigue vigente 25 años después, siendo considerado un clásico de rebeldía y juventud en la música contemporánea.

En Maracaibo, My Generation de Limp Bizkit se convirtió en un himno entre los jóvenes que formaban parte del gremio del rock y que solían reunirse en los centros comerciales de la ciudad. Era una generación que vestía ropa ancha, llevaba cadenas y teñía su cabello de colores, mucho antes de que llegara la moda emo. Entre ellos también había metaleros tradicionales, aunque los más nuevos ya escuchaban a Limp Bizkit con entusiasmo. No faltaban las bellas damas adolescentes que se sumaban a la vibra rebelde del grupo.

