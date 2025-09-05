Viernes 05 de septiembre de 2025
Al Dia

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

La canción fue un boon para los jóvenes que solían reunirse en centros comerciales de la ciudad a hablar de música underground

Por Haroldo Manzanilla

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un día como hoy, el 5 de septiembre del año 2000, Limp Bizkit presentó al mundo My Generation, uno de los sencillos más emblemáticos de su carrera y un tema que rápidamente se convirtió en bandera del movimiento nu-metal.

El lanzamiento coincidió con Rollin’, otro de sus grandes éxitos, en una estrategia que consolidó a la banda liderada por Fred Durst como una de las más influyentes de la escena alternativa de inicios de los 2000.

My Generation destaca no solo por su energía y actitud desafiante, sino también por las múltiples referencias musicales que integra. En su letra y estilo se encuentran guiños a My Generation de The Who, Welcome to the Jungle de Guns N’ Roses e incluso a Move Over de las Spice Girls, además de un ritmo marcado por la influencia de Primus, agrupación con la que Limp Bizkit había compartido escenario en giras previas.

Con este tema, la banda no solo reforzó su identidad dentro del nu-metal, sino que dejó un legado que sigue vigente 25 años después, siendo considerado un clásico de rebeldía y juventud en la música contemporánea.

En Maracaibo, My Generation de Limp Bizkit se convirtió en un himno entre los jóvenes que formaban parte del gremio del rock y que solían reunirse en los centros comerciales de la ciudad. Era una generación que vestía ropa ancha, llevaba cadenas y teñía su cabello de colores, mucho antes de que llegara la moda emo. Entre ellos también había metaleros tradicionales, aunque los más nuevos ya escuchaban a Limp Bizkit con entusiasmo. No faltaban las bellas damas adolescentes que se sumaban a la vibra rebelde del grupo.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

La misma banca 30 años después

La misma banca 30 años después

Las ruinas del Mercado Guajiro claman por respuestas: ¿rescate o condena al olvido?

Las ruinas del Mercado Guajiro claman por respuestas: ¿rescate o condena al olvido?

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Hace 25 años Limp Bizkit lanzó My Generation, el himno rebelde de los numetal en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Messi: "No creo que juegue el otro Mundial"

El astro argentino duda de su participación al Mundial de 2026
Al Dia

Valeria Atencio, la niña zuliana que lleva la magia del talento y la ilusión a Miss Teen Venezuela Mundo

Valeria compartió momentos de diversión y risas en el medio de Noticia al Día, donde expresó su amor por la música, el baile y el canto. Además, reveló su pasión por la pintura, el piano y, sobre todo, el modelaje.
Entretenimiento

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

El interprete compartió sus planes de cara al futuro, emociones y la promoción de su material musical
Al Dia

Así capturaron a vigilante robando dentro de Farmatodo (video)

Este jueves, la Policía Municipal de Chacao detuvo en flagrancia a Julio César Ponte Quintero, de 51 años, mientras cometía…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025