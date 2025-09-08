Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

¡El universo de Harry Potter vuelve a la vida! Más de dos décadas después de la primera película, la historia regresa con una ambiciosa serie de HBO que promete cautivar a una nueva audiencia. La gran incógnita era quién tomaría el rol principal, y ahora, el joven actor Dominic McLaughlin ha hablado por primera vez sobre su fichaje, describiendo la experiencia como algo "surrealista".

Lee también:Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Meterse en la piel de un personaje tan icónico no es tarea fácil, pero McLaughlin se siente emocionado, en una entrevista con BBC News, confesó que ha sido un gran fan de Harry Potter desde pequeño y que este papel es un sueño hecho realidad. A sus 11 años, enfundarse el uniforme de Hogwarts y las icónicas gafas lo llenó de alegría.

La nueva serie, que busca ser una representación fiel de los libros de J.K. Rowling, ya está en rodaje en los estudios de Warner Bros en Londres. Dominic estará acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, completando el trío mágico. Los tres fueron elegidos entre más de 30,000 aspirantes.

El elenco de lujo incluye a John Lithgow como Dumbledore y Janet McTeer como McGonagall. También se ha anunciado el regreso de un actor de la saga original: Warwick Davis, quien volverá a interpretar al profesor Flitwick. Con este reparto, la magia está más viva que nunca.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día