Harry y Meghan quedan fuera de Netflix por baja audiencia

La relación entre Netflix y Meghan Markle y el príncipe Harry, llegó a su fin tras el vencimiento del millonario contrato por 100 millones de dólares firmado en 2020.

De acuerdo con fuentes cercanas a la plataforma, no habrá una nueva negociación ni una extensión del acuerdo “sin alboroto

Aunque su primera serie, Harry & Meghan, fue el debut documental más exitoso en la historia de Netflix, alcanzando 81.6 millones de horas vistas en sus primeros días, los posteriores proyectos han tenido resultados mucho más tibios.

La docuserie Heart of Invictus y el especial Polo recibieron críticas negativas y cifras de audiencia muy bajas. En cuanto al programa de estilo de vida With Love, Meghan, si bien debutó en el Top 10 global de Netflix, cayó tras su estreno y sólo ocupó el puesto 383 en las visualizaciones del primer semestre de 2025, con 5.3 millones de vistas. Además, las críticas especializadas fueron mayormente desfavorables.

Netflix expresó preocupación por los escasos resultados de sus propuestas más recientes, si bien, asegura que valora la colaboración con Archewell Productions.

El mismo CEO Ted Sarandos destacó el impacto cultural de Meghan y remarcó que cada asociación es evaluada caso por caso.

Harry y Meghan se enfrentan a un desafío económico

En el futuro, se especula que su plataforma mediática se centrará en otros proyectos, como adaptaciones literarias (Meet Me at the Lake) o el relanzamiento de Pearl, la serie animada infantil que iba a producir Meghan Markle y que fue cancelada anteriormente, aunque no hay garantías de que Netflix quiera continuar invirtiendo en ellos.

Además, el acuerdo con Spotify ya fue cancelado en 2023 tras una sola temporada del podcast Archetypes. Esto deja a los Sussex sin contratos de contenido significativos en plataformas de streaming, lo que representa un importante desafío económico y de exposición.

