“Hediondito": el apodo que Quincy Jones le dio a Michael Jackson por su falta de higiene

Michael Jackson dejó una huella profunda en la música y la cultura pop mundial. Su impacto se extendió más allá de sus canciones y coreografías, convirtiéndose en una figura mediática que marcó generaciones y protagonizó numerosas controversias.

Desde temprana edad, Jackson enfrentó la exposición pública. A los 11 años ya lideraba las listas musicales con “I Want You Back”, lo que lo llevó a crecer bajo los reflectores, en medio de giras, grabaciones y presentaciones.

Uno de los artistas que compartió de cerca con él fue Lionel Richie, reconocido intérprete de la música Motown. En sus memorias recientemente publicadas, Richie ofrece una mirada íntima sobre el lado humano del llamado “Rey del Pop”, revelando detalles poco conocidos de su vida cotidiana.

En el libro titulado Truly, Richie relata que, tras iniciar su carrera como solista, Jackson asumió el control total de su rutina, lo que derivó en hábitos caóticos y comportamientos excéntricos. Entre las anécdotas compartidas, destaca una relacionada con la higiene personal del cantante.

El productor Quincy Jones, según Richie, solía bromear con Jackson llamándolo “Smelly” (traducido como “Hediondito”), en alusión a que pasaba varios días sin cambiarse ni lavar su ropa. Jackson tomaba el apodo con humor, consciente de las dificultades que enfrentaba para mantener una rutina convencional.

Richie explica que, debido a su fama, Jackson no podía salir a comprar ropa ni enviar sus prendas a lavandería sin generar alboroto. En muchos casos, sus pertenencias no regresaban, ya que eran tomadas como recuerdos por quienes las manipulaban. Por ello, el artista optaba por usar la misma ropa hasta que quedaba inutilizable.

“Cada vez que Michael venía a mi casa, vestía jeans y una camiseta. El pantalón solía estar desgastado, demasiado corto o en mal estado”, recuerda Richie en su libro, destacando que estas situaciones eran parte de la vida singular que llevaba el ícono del pop.

