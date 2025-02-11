La actriz venezolana de trayectoria nacional e internacional, Helianta Cruz, deslumbra en la Ruta Histórica de La Guaira, cautivando a todos quienes visiten el Casco Colonial, con su papel de representante de Venezuela.

La ruta se puede disfrutar a partir de todos los jueves a Domingo desde las 6:00 pm de la tarde.

Cruz resalta que la ruta es encantadora y le complace hablar de la historia guaireña, “revivir sus personajes y vivencia. En mis años en la actuación esta etapa me parece mágica y hoy puedo decir con mucho orgullo que Venezuela es bella. La Guaira es una bendición de Dios“. BR

¿Quién es Helianta Cruz?

Helianta Belinda Cruz Ploce, nació el 22 de diciembre de 1949 en Caracas, Venezuela, es una primera actriz de televisión, politóloga y abogada venezolana, quien tuvo una destacada presencia en el género de las telenovelas del país.

La venezolana comenzó su carrera artística en la exitosa telenovela de RCTV La usurpadora, que le abrió camino para participar en numerosos dramáticos venezolanos. Entre sus últimos trabajos destaca su participación en la telenovela de Venevisión Cara sucia, donde interpretó a Genoveva "Beba" Lavarte de Ortigoza.

