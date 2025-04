Henry Cavill será el protagonista de la película de “Voltron”

La semana pasada, io9 publicó un artículo titulado “La película de Voltron realmente está sucediendo y ha comenzado el casting”. Pero no sabíamos que el casting para esta película incluiría al ex Superman, ex Witcher y eterno fan de Warhammer, Henry Cavill, en un rol importante. Hoy, esa es la noticia: Cavill protagonizará Voltron.

The Hollywood Reporter reveló la noticia, señalando que Cavill “se ha unido como protagonista en la película de acción en vivo basada en el anime mecha que dirigirá Rawson Marshall Thurber”. La película más reciente de Thurber fue Red Notice en 2021.

¿Qué se sabía hasta ahora?

El artículo anterior de io9 sobre el casting de la película de Voltron anunciaba que el recién llegado Daniel Quinn-Toye había conseguido un papel principal, que ahora sabemos será junto a Cavill. Todavía no hay noticias sobre el resto del elenco, ni detalles sobre cómo será la visión de Thurber para Voltron en esta adaptación de acción en vivo.

THR recuerda que «Voltron está basado en las series de ciencia ficción japonesas Beast King GoLion y Kikou Kantai Dairugger XV. World Events editó y dobló las series para convertirlas en el show sindicado Voltron: Defender of the Universe, que se transmitió a mediados de los años 80. La premisa se centraba en cinco jóvenes pilotos que formaban parte de una unidad llamada los Robot Lions, que son vehículos que se combinan para formar un mega-robot conocido como Voltron».

Se presume que Quinn-Toye interpretará a uno de esos jóvenes pilotos. ¿Alguna idea de a quién interpretará Cavill? Comparte tus teorías en los comentarios.

Noticia al Día / Gizmodo