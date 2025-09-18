Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer a los artistas nominados en la edición 2025 del Latin Grammy, y entre los intérpretes que integran en la categoría mejor artista nuevo destaca Isadora, la hija menor del cantante puertorriqueño Chayanne y Marilisa Maronesse.

Tras hacerse pública las nominaciones, la joven de 24 años reaccionó en redes sociales.

"Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que HOY ESTÁ NOMINADA A UN LATIN GRAMMY. He soñado toda mi vida con hacer música y dar amor… y hoy ese sueño se está cumpliendo", reza el mensaje que acompaña un carrusel de Instagram con la imagen de su nominación, otra del cuaderno en el que componía y algunos videos de sus canciones.

"Gracias Dios, gracias, música, gracias familia, gracias a cada persona que he conocido en este camino y gracias a ustedes por sentir conmigo cada canción, por creer en mí, y por amar conmigo", agregó.

La artista también envió una felicitación a los artistas con quienes comparte la categoría, reconociendo que admira su trabajo. "Y felicidades a todos los demás nominados. Los admiro muchísimo y gracias por hacer la música que me inspira cada día".

Por su parte, Chayanne compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Isadora cuando era niña, dejando ver su rol de ‘papá orgulloso’ y felicitándola.

"Mi niña adorada, me siento orgulloso de tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar, sigue adelante", escribió.

Lee también: Estos son los nominados a los Premios Grammy 2025

Noticia al Día/Información de Diario Las Américas