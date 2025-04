Hija de Daddy Yankee se pronuncia sobre el polémico divorcio de sus padres

En medio del proceso de divorcio que enfrente Daddy Yankee y Mireddys González, una de las hijas de la todavía pareja -Jesaaelys- se pronunció al respecto.

"No han sido días fáciles, ni las mejores Navidades… todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada", escribió la influencer de 24 años en una publicación en Instagram.

"Estas semanas han sido de mucho aprendizaje, ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches", finalizó Jesaaelys.

Además de dicho mensaje, la hija del intérprete urbano agregó un comentario.

"Gracias a todos los que me siguen por mi contenido, los amo. Y a los que no, pues sigan comentando con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean", sentenció.

