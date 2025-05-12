Domingo 17 de agosto de 2025
Entretenimiento

Homero Simpson cumple 69 años

El 12 de mayo de 1956 se celebra el nacimiento de Homero Simpson, protagonista carismático de la popular serie animada Los Simpson

Por Pasante1

Con fecha del 12 de mayo de 1956, se conmemora el aniversario del nacimiento de Homero Simpson, el carismático protagonista de la renombrada serie animada Los Simpson.

En este sentido, este personaje de ficción ha alcanzado una notoriedad significativa, convirtiéndose en un referente esencial dentro de la cultura popular a escala mundial.

Así mismo, su presencia ha sido fundamental para el sostenido éxito de Los Simpson, una producción televisiva que se distingue por su perdurabilidad y vasta popularidad a lo largo de los años.

Por tanto, la trascendencia de Homero Simpson continúa vigente, asegurando su lugar como un ícono perdurable en la memoria colectiva.

Texto: Bleidys Sanchez/Pasante

Foto: Agencia

Noticia al Día

