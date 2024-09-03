Hospitalizan a Raúl de Molina, presentador de ‘El Gordo y la Flaca’

El famoso presentador Raúl de Molina fue hospitalizado de emergencia luego de una emisión del programa "El Gordo y la Flaca", al parecer De Molino sufrió un aumento de presión y escalofríos, por lo que obligó al equipo del canal trasladarlo de emergencia.

Durante una de las más recientes transmisiones del show de Univisión, el carismático conductor presentó algunos síntomas que lo alertaron no solo a él, sino también a su compañera, Lili Estefan.

Raúl explicó que el centro médico al que asistió lo estaba esperando un familiar de Estefan que es enfermera.

“Me empiezan a ver, me subió la presión de momento mucho, tenía todo el cuerpo frío, frío, frío”, contó con toda sinceridad el cubano.

