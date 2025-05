Hospitalizan al actor mexicano Eric del Castillo

El primer actor Eric del Castillo recibió un homenaje sorpresa organizado por su hija Verónica del Castillo con motivo de su cumpleaños número 90. Kate del Castillo también estuvo presente y le dedicó unas emotivas palabras a su papá.

Las alarmas se encendieron el pasado 22 de octubre cuando se dio a conocer el internamiento médico del actor Eric del Castillo, de 90 años.

Fue su hija, Verónica del Castillo, quien compartió información respecto a la hospitalización del actor por motivo de una cirugía.

La periodista reveló que su padre había sido sometido a una operación de espalda que resultó perfecta.

“Aquí me encuentro en el cuarto, esperando que suban a mi papá de la sala de recuperación. Acabo de hablar con él, y el doctor Víctor Sandoval, el cirujano que lo atendió, me dijo que todo salió perfecto”, dijo en entrevista con Maxine Woodside.

La hermana de Kate del Castillo compartió que don Eric del Castillo se encontraba estable, aunque con una leve arritmia.

“Él está súper tranquilo desde ayer. Lo llevé con el cardiólogo, quien mencionó que tenía una leve arritmia, pero también dijo que su presión es de un muchacho de 20, así que está superbién”, declaró.

Verónica del Castillo reconoció la actitud que su padre ha demostrado durante este procedimiento.

“Siempre ha sido muy confiado, tiene mucha fe. He puesto a toda la familia en oración y estamos tranquilos gracias a Dios”, compartió.

El médico encargado de la cirugía comentó que la recuperación es prácticamente rápida y el actor podría salir del hospital el mismo día; sin embargo, tendría que permanecer en reposo al menos un día, por lo que al día siguiente ya podría moverse y hacer sus actividades normales a partir del cuarto día.

Hace unos días, durante un encuentro con la prensa, el mismo Eric del Castillo habló de las razones por las que tendría que entrar al quirófano.

“Tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo. Me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos. Entonces me causan dolor”, contó.

Lee también: El actor mexicano Eric del Castillo reveló que está perdiendo la vista

Noticia al Día/Información de Las Estrellas