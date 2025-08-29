Huáscar Barradas pide a las autoridades control sobre "guerras de carro" con música a todo volumen en Santa Lucía

Recientemente, el reconocido flautista zuliano Huáscar Barradas, a través de las redes sociales, pidió a las autoridades que tomen medidas contra las guerras de carro con música a todo volumen en Santa Lucía.

"¡Este es un llamado a la reflexión desde el Corazón! ¡Protejamos y valoremos nuestra música! No se justifican más guerras de camionetas colocando música a un volumen infernal", escribió Barradas.

Señaló que, como músico, “no está en contra del reguetón ni de nada de eso”, sino que exige respeto por el hecho de que “Santa Lucía es cuna de la gaita y se debe respetar la tradición”.

Asimismo, el compositor especificó que existen "muchos lugares" en los que "esas camionetas gigantes pueden escuchar otros géneros".

Lee también: Pernil a la flauta: Huáscar Barradas comparte su receta

Noticia al Día