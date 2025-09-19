Prepárense para una dosis masiva de humor sin fronteras. El estado de Utah se convierte en el epicentro de la risa con el pronto lanzamiento de "Loco video de Locos", un programa de sketches cómicos que promete revolucionar la industria del entretenimiento, combinando lo mejor del ingenio latino para crear una perfecta mezcla explosiva de risas, talento y creatividad.

Con un impresionante 75% de talento venezolano y bajo la brillante dirección de Eduard Torres, ofrecen una propuesta fresca, irreverente y totalmente adictiva que busca romper todas las barreras geográficas y culturales, con episodios repletos de chispa y sazón que mantendrá a la audiencia enganchada.

"Loco video de Locos" es más que un simple show; es una ventana a la vida cotidiana, a las situaciones más insólitas y a la idiosincrasia de una cultura rica en sarcasmo y calidez. A través de una serie de sketches, el programa explora temas universales con un toque único, que resonará tanto con la comunidad latina como con el público internacional.

Eduard Torres afirma que el objetivo es hacer reír, sin importar la nacionalidad. Hemos creado una familia en Utah, un equipo con una pasión inmensa por la comedia, y estamos listos para compartir parte de nuestra esencia con el mundo. ‘Loco video de Locos’ es una prueba de que a pesar de estar lejos de nuestras raíces el humor es el idioma universal que nos mantiene unidos.

El programa no solo destaca por su ingenio, sino también por el increíble talento de sus actores. Con invitados de gran trayectoria y nuevas promesas actorales, el elenco es una mezcla dinámica que garantiza una química explosiva y actuaciones memorables.

Así que pronto podrás reír como nunca con las diferentes ocurrencias de Loco video de Locos. Síguenos por nuestras redes sociales @locovideodelocos.

Noticia al Día/nota de prensa/Marisol Camacho