Influencer venezolano rompe récord mundial con el podcast más largo de la historia

El influencer y comediante venezolano Juancito ha hecho historia al lograr el récord mundial del podcast más largo, con una impresionante transmisión de 43 horas ininterrumpidas en vivo a través de su canal de YouTube.

La hazaña se llevó a cabo desde La Industria Bakery & Café en Miami, donde Juancito recibió a más de 50 invitados del mundo artístico y digital. Entre ellos destacaron figuras como Nacho, Jay Wheeler, Marko, Luis Chataing, Akapellah, Chente Ydrach, Miami Vice, la influencer dominicana Tiby Camacho y la actriz Sheila Ortega.

Juancito había anunciado el proyecto en febrero, describiéndolo como el reto más grande de su vida. “No sé si estoy loco, si me voy a arrepentir o si voy a salir de esto siendo otra persona… pero lo que sí sé es que no puedo dejar pasar esta oportunidad”, dijo entonces.

“Voy a hacer algo que jamás se ha hecho, algo que me va a llevar al límite física y mentalmente.”

Y así fue. Durante la maratónica transmisión, el creador de contenido enfrentó momentos de cansancio extremo e incluso un ataque de pánico, pero se mantuvo firme en su propósito de demostrar que los límites están para romperse.

