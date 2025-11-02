Domingo 02 de noviembre de 2025
Iniciaron las actividades oficiales del Miss Universo en Tailandia

Más de cien candidatas se dieron cita este domingo en un lujoso hotel de Bangkok, para sus registros como concursantes y una primera sesión fotográfica, actividades que continuarán el lunes y que dan inicio oficial a una agenda que culminará el 21 de noviembre

Por María Briceño

Iniciaron las actividades oficiales del Miss Universo en Tailandia
Foto: agencia
Este domingo, 2 de noviembre iniciaron las actividades oficiales del Miss Universo que se llevará a cabo en Tailandia, cuya edición 74ª se perfila como la más grande en número de participantes, con el debut de Palestina en la competencia.

Más de cien candidatas se dieron cita este domingo en un lujoso hotel de Bangkok, para sus registros como concursantes y una primera sesión fotográfica, actividades que continuarán el lunes y que dan inicio oficial a una agenda que culminará el 21 de noviembre con la elección y coronación de la ganadora.

Miss Universo, anunció que la participación de este año será de 130 competidoras, sin embargo, la confirmación se hará una vez concluyan los registros y se publique la lista oficial. La representante de Persia, Sahar Biniaz, anunció en octubre su retiro tras la detención en Irán de su directora, Golshan Bakhtiary.

Esta edición estará marcada por el fallecimiento de la reina madre de Tailandia, Sirikit, el pasado 24 de octubre a los 93 años, pues el país vive un luto oficial de 30 días, aunque no se suspenderán los grandes espectáculos programados.

Las favoritas del Miss Universe

La representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, -una de las favoritas de la edición, según portales especializados- fue la primera en llegar a Tailandia a mediados de octubre, si bien la candidata de Paraguay, Yanina Gómez, ofreció una rueda de prensa en Bangkok unos días antes, durante una breve visita al país.

La delegada de Venezuela -país con récords por ser el mayor generador de reinas de belleza en certámenes internacionales-, Stephany Abasali, también vista como posible ganadora, arribó el domingo pasado tras casi 11 meses de preparación desde que su clasificación en el certamen nacional.

La edición de 2025

Bajo el lema “El poder del amor”, esta edición busca resaltar “la fuerza, compasión e inclusión” de las mujeres alrededor del mundo.

La agenda de este año incluye una rueda de prensa el miércoles 5 de noviembre, visitas a la turística isla de Phuket y a la costera ciudad de Pattaya, y una entrevista a puerta cerrada con el jurado el 15 de noviembre, entre otras actividades.

Las candidatas volverán a la capital tailandesa para el desfile de traje típico y la competencia preliminar, que se celebrará el 19 de noviembre para definir a las 30 clasificadas, que se conocerán al inicio de la gala final conducida por el comediante estadounidense Steve Byrne.

Lee también: Miss Universo 2025 será el 21-Nov en Tailandia

Noticia al Día con información de El Diario

Temas:

