Investigan a jueza por sus bailes en Tiktok

Marienele Cabrera, jueza en el departamento de Caquetá, fue notificada de una investigación disciplinaria por parte de autoridades judiciales, tras la difusión de videos en redes sociales donde aparece cantando, bailando o mostrando su vestimenta.

Los denunciantes alegan que dichas publicaciones afectan la imagen de la Rama Judicial, mientras que Cabrera se ha negado a entregar su teléfono celular y ha hecho público su caso.

La jueza, sobreviviente directa del conflicto armado colombiano —tras perder a su padre, madre, hermano y esposo— ha construido una trayectoria marcada por la resiliencia y el compromiso con la justicia en una región históricamente golpeada por la violencia. Hoy, su defensa se extiende más allá de lo jurídico: “No podrán silenciarme. Mi trabajo y dignidad siguen intactos”, declaró en respuesta a las acusaciones.

El proceso generó rechazo en diversos sectores del ámbito jurídico. Penalistas como Iván Cancino han advertido sobre un posible sesgo de género en la investigación, y han defendido el derecho de Cabrera a expresarse libremente sin ser juzgada por su apariencia, estilo personal o vida privada.

Noticia al Día / El Colombiano