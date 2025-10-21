Lunes 20 de octubre de 2025
Entretenimiento

Ira Fronten celebra su nominación a los Premios Soto con Noticia al Día: "Estoy muy emocionada"

Fronten compartió su emoción y el profundo significado que tiene esta nominación en su carrera, la cual ha desarrollado con éxito entre Venezuela e Italia

Por Christian Coronel

Ira Fronten celebra su nominación a los Premios Soto con Noticia al Día:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La actriz venezolana Ira Noemi Fronten, con carrera en Italia, compite como Mejor Actriz de Reparto en la VI edición de los Premios Soto 2025 por su papel de "Indira" en la película "El Salto de los Ángeles". Por su parte, conversó con Noticia al Día sobre el significado de este reconocimiento.

Fronten compartió su emoción y el profundo significado que tiene esta nominación en su carrera, la cual ha desarrollado con éxito entre Venezuela e Italia.

La nominación destaca su trabajo en la ópera prima del director José Miguel Zamora. En la cinta, Fronten da vida a "Indira", la madre del protagonista, un papel que ha sido descrito por la crítica como un pilar emocional en la trama, lleno de matices y fuerza.

"’El Salto de los Ángeles’ fue un desafío artístico y emocional. Estoy inmensamente agradecida con todo el equipo y con el público que ha abrazado esta historia", comentó.

La trayectoria de Ira Fronten ha trascendido fronteras. Radicada en Italia, la actriz ha participado en importantes producciones internacionales, incluyendo un recordado papel en la película de Hollywood House of Gucci (2021), dirigida por Ridley Scott, donde compartió escenas con Lady Gaga. "Sin dudas ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera".

Sin embargo, esta nominación a los Soto reafirma su talento y su fuerte conexión con el cine hecho en Venezuela. "Esto demuestra que los artistas nacionales que no nos encontramos en el país, también podemos ser reconocidos en Venezuela".

Los Premios Soto representan el máximo galardón de la industria cinematográfica en el país. La VI edición busca celebrar la resiliencia y la calidad de las producciones nacionales, e Ira Fronten se posiciona como una de las favoritas en su categoría.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ira Fronten celebra su nominación a los Premios Soto con Noticia al Día:

Ira Fronten celebra su nominación a los Premios Soto con Noticia al Día: "Estoy muy emocionada"

Primer monumento en honor a San José Gregorio Hernández en Maracaibo fue develado en la Av 5 de Julio por el alcalde Di Martino

Primer monumento en honor a San José Gregorio Hernández en Maracaibo fue develado en la Av 5 de Julio por el alcalde Di Martino

Jorge Márquez asume jefatura nacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

Jorge Márquez asume jefatura nacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

Kukur Tihar, el festival en Nepal que homenajea a los perros por su lealtad y compañerismo

Kukur Tihar, el festival en Nepal que homenajea a los perros por su lealtad y compañerismo

La señora Laura Urdaneta necesita una mano amiga para su operación de húmero

La señora Laura Urdaneta necesita una mano amiga para su operación de húmero

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Sexagenario agredió a su pareja con un

Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Noticias Relacionadas

Internacionales

Un terremoto de magnitud 5 sacude la República Dominicana

El movimiento se produjo a las 3:13 hora local a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó en la provincia San José de Ocoa, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, indicó el informe preliminar del Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD)
Entretenimiento

Expulsan a Gaby Spanic de un reality show tras agredir a una compañera en Brasil

Entre lágrimas, Gaby abandonó la terraza y anunció su retirada a la producción
Cultura

"Después de Para Siempre": El tributo que Maracaibo le rindió a Ozzy Osbourne y Black Sabbath llenó la Gran Sala del Baralt

El evento, pautado para las siete de la noche, se llevo a cabo en la Gran Sala del Teatro Baralt, dónde personas de todas las edades se congregaron para disfrutar de un recital inolvidable, en el que la banda anfitriona interpretó temas de los mejores álbumes de Sabbath y Ozzy, entre esos Master of Reality, Paranoid, Vol. 4, Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon y No More Tears.
Zulia

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

"Hasta las patas de pollo aumentan de precio día a día" , dicen compradores y va quedando fuera de su alcance como alternativas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025