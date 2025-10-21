Ira Fronten celebra su nominación a los Premios Soto con Noticia al Día: "Estoy muy emocionada"

La actriz venezolana Ira Noemi Fronten, con carrera en Italia, compite como Mejor Actriz de Reparto en la VI edición de los Premios Soto 2025 por su papel de "Indira" en la película "El Salto de los Ángeles". Por su parte, conversó con Noticia al Día sobre el significado de este reconocimiento.

Fronten compartió su emoción y el profundo significado que tiene esta nominación en su carrera, la cual ha desarrollado con éxito entre Venezuela e Italia.

La nominación destaca su trabajo en la ópera prima del director José Miguel Zamora. En la cinta, Fronten da vida a "Indira", la madre del protagonista, un papel que ha sido descrito por la crítica como un pilar emocional en la trama, lleno de matices y fuerza.

"’El Salto de los Ángeles’ fue un desafío artístico y emocional. Estoy inmensamente agradecida con todo el equipo y con el público que ha abrazado esta historia", comentó.

La trayectoria de Ira Fronten ha trascendido fronteras. Radicada en Italia, la actriz ha participado en importantes producciones internacionales, incluyendo un recordado papel en la película de Hollywood House of Gucci (2021), dirigida por Ridley Scott, donde compartió escenas con Lady Gaga. "Sin dudas ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera".

Sin embargo, esta nominación a los Soto reafirma su talento y su fuerte conexión con el cine hecho en Venezuela. "Esto demuestra que los artistas nacionales que no nos encontramos en el país, también podemos ser reconocidos en Venezuela".

Los Premios Soto representan el máximo galardón de la industria cinematográfica en el país. La VI edición busca celebrar la resiliencia y la calidad de las producciones nacionales, e Ira Fronten se posiciona como una de las favoritas en su categoría.