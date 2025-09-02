Lunes 01 de septiembre de 2025
¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

"The Rock" interpretará a Mark Kerr, histórico peleador de la UFC

Por Christian Coronel

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física
Dwayne "The Rock" Johnson, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, sorprendió a propios y extraños luego de que se viralizara una foto con su nueva apariencia física.

La impresión por su cambio físico se dio durante su aparición en el Festival de Venecia, donde estuvo acompañado de Emily Blunt, su coprotagonista en la reciente película The Smashing Machine.

Aunque algunos fans mostraron preocupación, Jonhson ha hecho este cambio físico justamente para la interpretación de Mark Kerr, histórico peleador de la UFC, en el film antes mencionado, con el cual el luchador dejó buenas críticas en el festival.

Cabe destacar que "The Rock" también es considerado como una de las superestrellas más grandes en la historia de la WWE (World Wrestling Entertainment), la empresa más exitosa de lucha libre.

