Ivanna y Catalina: el orgullo musical de la familia SanLuis

Este martes 19 de agosto, Santiago y Luis Fernando “Luigi” Castillo, miembros del reconocido dúo SanLuis, compartieron en Instagram un tierno video protagonizado por sus hijas, Ivanna y Catalina, interpretando juntas la canción “A Million Dreams” de la banda sonora de The Greatest Showman, que incluye a figuras como Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson y Zendaya.

Los artistas, originarios de Maracaibo, expresaron su orgullo por las pequeñas, a quienes describieron como “nuestro mayor orgullo”. Según contaron, las niñas eligieron cantar su tema favorito durante un “YES DAY” en el estudio familiar, conocido como La Castillera Studio, un espacio que ellos definen como “el lugar donde la música nos une”.

“No hay nada más hermoso que verlas crecer y compartir su talento en el estudio de la familia”, comentaron emocionados.

El video generó una ola de ternura entre sus seguidores, acumulando más de 5.000 ‘me gusta’ y comentarios llenos de cariño: “¡Dios mío! ¡Cuánto talento, ternura y hermosura!”, “Morí de amor en 3, 2, 1”, “¡Qué hermosura! ¡Dios las bendiga hermanos!”.

