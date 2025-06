Jamie Lee Curtis gana su primer Emmy por "The Bear"

Este fin de semana se anunciaron los primeros ganadores de la 76ª edición de los Prime Emmy Awards, donde la actriz Jamie Lee Curtis obtuvo su primer Emmy por el episodio "Fishes" de la segunda temporada de "The Bear", en el que interpreta a la madre del protagonista Jeremy Allen White en una reunión familiar de pesadilla.

"Soy la chica más afortunada del mundo", dijo Curtis entre bastidores. "Nunca pensé que llegaría a hacer un trabajo con este nivel de profundidad, complejidad e inteligencia. Ha sido la emoción de mi vida creativa estos dos últimos años", dijo la también ganadora de un Oscar por la película "Todo en todas parte al mismo tiempo".

Durante la ceremonia de las Creative Arts, que duró dos noches y que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles, la gran ganadora del fin de semana fue la epopeya samurái "Shōgun", que se hizo con 14 premios (más otro para la película que la acompaña, "The Making Of Shōgun"), estableciendo un nuevo récord de victorias en los Emmy en un año.

"The Bear" del canal FX fue la sucesora en ganar 7 trofeos, seguida de los 5 de “Saturday Night Live” de NBC.

El equipo de compositores formado por Benj Pasek y Justin Paul, se convirtieron en los vigésimos primeros miembros del selecto club EGOT (que han ganado algún premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony) al ganar su primer Emmy por una canción que co-escribieron para "Only Murders in the Building". El dúo había ganado anteriormente un Oscar por "La La Land", y un Grammy y Tony por "Dear Evan Hansen".

El resto de los galardones se entregarán el próximo domingo 15 de septiembre en el teatro Peackok, en una transmisión televisada.

Noticia al Día/Información de Notitarde