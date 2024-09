Johnny Depp volvió a ponerse en la piel de Jack Sparrow para sorprender a unos niños internados

Johnny Depp volvió a meterse en la piel de uno de sus personajes más icónicos, el Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe, pero esta vez con un propósito mucho más noble.

El actor sorprendió a los niños del Hospital Universitario Donostia, en España, durante una visita cargada de solidaridad y empatía. Vestido como el capitán pirata que conquistó la gran pantalla, llevó sonrisas y momentos inolvidables a los pequeños pacientes que están enfrentando difíciles tratamientos médicos.

La visita de Depp coincidió con su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentó su última película Modi – Three Days On The Wing Of Madness. A pesar de los compromisos laborales, la estrella de Hollywood se tomó un tiempo para realizar una parada especial en el hospital, sabiendo lo que su aparición significaría para los niños que lo ven como un héroe.

En las redes sociales, circularon imágenes de Johnny posando con los niños y compartiendo momentos de alegría, todos vestidos con el característico atuendo de su personaje. El personal del hospital no tardó en expresar su gratitud a través de un emotivo mensaje en la red social X: “Desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia queremos expresar nuestro infinito agradecimiento a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía”.

Esta no es la primera vez que el actor lleva alegría a hospitales pediátricos. De hecho, Depp se inspiró en realizar este tipo de visitas luego de vivir personalmente la angustia de ver a su hija Lily-Rose hospitalizada en 2007. La pequeña, de entonces siete años, padeció insuficiencia renal como consecuencia de un envenenamiento por la bacteria Escherichia coli, y estuvo nueve días internada en el Hospital Great Ormond Street de Londres. Este episodio marcó profundamente su vida y lo impulsó a utilizar su fama para reconfortar a otras familias que atraviesan momentos difíciles.

Este tipo de acciones reflejan el poder de la empatía y muestran a un Johnny Depp más humano y cercano, muy diferente a los personajes excéntricos y ficticios que suele interpretar. Para los niños del Hospital Universitario Donostia, fue un día inolvidable, y para él, otro paso en su misión de hacer la vida un poco más luminosa para aquellos que más lo necesitan.

#HechosRadio | Los niños ingresados en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián recibieron este jueves una visita muy especial, la del actor estadounidense Johnny Depp.



La estrella de Hollywood sorprendió a todos al aparecer caracterizado como su personaje más… pic.twitter.com/YhdG6P4iJF — Sonora FM (@SonoraFM_sv) September 27, 2024

