Jorge Polanco presenta el álbum “Concierto A Cuatro Manos” en homenaje a Aldemaro Romero

Este lanzamiento llega a las principales plataformas digitales gracias al trabajo de distribución de Buscaenvigo, sello que representa a Jorge Polanco.

Por Andrea Guerrero

Foto: Cortesía
En el aniversario del fallecimiento del Maestro Aldemaro Romero, el reconocido cuatrista venezolano Jorge Polanco presenta el álbum “Concierto A Cuatro Manos”, una obra que reúne al legendario pianista y compositor con el virtuosismo del cuatro venezolano en un encuentro musical de gran valor artístico y cultural.

El álbum incluye 15 temas en los que Aldemaro Romero ejecuta el piano y Jorge Polanco el cuatro, logrando una interpretación magistral que celebra la música venezolana y latinoamericana.
Palabras de Jorge Polanco

“Para mí es un honor poder compartir este trabajo con el mundo. ‘Concierto A Cuatro Manos’ representa un momento muy especial de mi carrera y una de las experiencias musicales más enriquecedoras que he vivido. Tocar junto al Maestro Aldemaro Romero fue un privilegio, y hoy, en el aniversario de su partida, me emociona poder rendirle este homenaje y permitir que su legado siga inspirando a músicos y oyentes de todas las generaciones.”, Jorge Polanco

Un lanzamiento para honrar el legado de Aldemaro Romero

Franklim Vallenilla, CEO y fundador de Buscaenvigo, expresó: “Para nosotros es un privilegio acompañar a Jorge Polanco en este lanzamiento. Concierto A Cuatro Manos es una obra única que rinde tributo al Maestro Aldemaro Romero y que permite que su música siga conectando con nuevas generaciones.”

Un repertorio de lujo

Entre los temas destacados del álbum se encuentran Carretera, Doña Cuatricentenaria, Brisas del Zulia, Diablo Suelto, Por una Cabeza y El Negro José, en un recorrido musical que refleja la elegancia y el virtuosismo de estos dos grandes artistas.

Disponibilidad del álbum

Desde el 15 de septiembre de 2025, “Concierto A Cuatro Manos” está disponible en todas las plataformas digitales de streaming y en el sitio web de Buscaenvigo.

Noticia al Día / Nota de prensa

