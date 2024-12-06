Joven colombiano fue el ganador del Lamborghini de Shakira

Este 6 de diciembre finalmente se conoció al esperado ganador del automóvil Lamborghini Urus personalizado de la cantante barranquillera Shakira, el cual ahora le pertenecerá al joven Michael Mejía.

Michael es un joven artista colombiano que mezcló su talento para la actuación, el baile y el dibujo para la realización del video que concursó por el carro de Shakira con la canción ‘Soltera’. Su madre, Amparo, también tuvo una participación especial en el clip.

Durante toda la semana, Michael pidió el apoyo de sus seguidores en las votaciones, logrando destacarse ante los ojos de los amigos de Shakira – como Paris Hilton, Alejandro Sanz, Greeicy, Lele Pons, etc. – quienes la ayudaron a elegir a los mejores concursantes.

Shakira abrió su corazón

Con el anuncio del ganador, la intérprete de “Día de Enero” compartió unas emotivas palabras para sus millones de seguidores, donde abrió su corazón y reflexionó lo que ha significado el tema “Soltera” en su vida y lo que aprendió de esta experiencia.

“Esta canción ha sido sanadora, sobretodo para mí, permitiéndome ver el vaso lleno y celebrar lo que tengo, en lugar de quejarme por lo que me falta. Me conmovió ver cómo la canción también logró ayudar a sanar a muchos de ustedes”, expresó.

La cantante continúa explicando lo que representa esta canción: “‘Soltera’ se ha convertido en un símbolo de una actitud optimista frente a la vida, y juntos le hemos quitado el estigma a la palabra ‘soltera’ dándole un nuevo significado. Casados o solteros se puede ser igual de feliz o infeliz, de un lado o del otro. Lo que importa es la actitud que le ponemos a lo que sea que estemos atravesando en la vida. El destino nos pone la realidad sin preguntarnos si estamos de acuerdo, pero la actitud la ponemos nosotros sin pedir perdón, ¡ni permiso!”, expresó.

Shakira finalizó diciendo: “No hay nada material que nos pueda sanar, sino que son los vínculos humanos los que nos sostienen en el camino ¡Los quiero mucho!”.

Noticia al Día / Shakira / Despierta América / Radio Tiempo