Lunes 25 de agosto de 2025
Entretenimiento

Juez dio por finalizado caso corporativo entre Daddy Yankee y su esposa

El pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. comenzó después de que a mediados de diciembre pasado las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares

Por María Briceño

Juez dio por finalizado caso corporativo entre Daddy Yankee y su esposa
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, emitió este lunes una orden para cancelar la petición de los abogados de Daddy Yankee para interrogar a su aún esposa, Mireddys González, y a su cuñada, Ayeicha González, por el pleito de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc.

"Analizada la Carta gerencial suscrita bajo juramento por la parte demandada, resolvemos dejar sin efecto el señalamiento y celebración de las deposiciones confidenciales pautadas en el caso de auto", esgrimió el documento.

"Después de todo, el propósito principal ha sido que las entidades corporativas puedan continuar operando en medio de una transición correcta. Es decir, evitar que el cambio de mando paralice las operaciones ocasionando pérdidas económicas o contractuales, los cuales pudieran afectar otros corporativos", añadió Cuevas.

La todavía esposa de Daddy Yankee informó el jueves de que entregó todos los documentos requeridos sobre las corporaciones.

"La deposición no es parte de los acuerdos bajo los cuales se dictó la Sentencia. Dicha deposición se estipula con miras a buscar alternativas, en caso de que la información provista en la carta gerencial no fuera suficiente o resultara confusa o no creíble, lo que podría ocasionar una transición desordenada", explicó el juez.

Por su parte, la defensa de Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, pidió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan denegar la solicitud de los abogados de Mireddys González para terminar con el caso.

"Las demandadas han declarado bajo juramento que toda la información divulgada y los documentos entregados son los que obraban en su poder, por lo que, en estos momentos no tienen nada más que informar o divulgar", zanjó Cuevas.

Entre los documentos que reclamaba Daddy Yankee que faltaban figuraban contratos relacionados con giras y otros asuntos empresariales.

La defensa del cantante aseguró en su momento que daría por concluida la controversia si se entregaban todos los documentos.

El pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. comenzó después de que a mediados de diciembre pasado las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

Los hechos ocurrieron después de que Daddy Yankee confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

A finales de enero pasado, el cantante anunció que había contratado a la empresa experta en seguridad bancaria CCG Consultants LLC, liderada por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico, para "ordenar" sus corporaciones.

Lee también: foto-de-jessica-cediel-junto-a-daddy-yankee

Noticia al Día/Información de Notitarde

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump: "Ya no gastamos dinero en Ucrania"

"Ya no gastamos dinero en Ucrania. Nos estaba estafando un presidente que no sabía lo que hacía", aseguró Trump ante la prensa, refiriéndose a su predecesor, Joe Biden
Cultura

El Catatumbo brilla y resuena en la rima del Hip Hop

Este lunes 25 de agosto fue lanzado en las diferentes plataformas digitales de música en la Internet el tema “Catatumbo”, en el que participaron con sus interpretaciones 19 artistas marabinos fieles exponentes del Hip Hop y del Rap, con el propósito de mantener estos géneros vigentes, representando y defendiendo esta cultura juvenil en la Tierra del Sol Amada.  
Al Dia

Murió la actriz española Verónica Echegui

La artista se hizo popular por su papel de La Juani en la película de Bigas Lunas, ‘Yo soy la Juani’ en 2006. Tenía 42 años

Entretenimiento

El vallenato celebra una nueva bendición en la familia de Elder Dayán Díaz

“Desde que nos conocimos, soñamos con este hogar lleno de amor. Hoy, ese sueño se sigue haciendo realidad”, expresó la pareja en redes sociales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025