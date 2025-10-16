Karol G brilló en el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show

El retorno del legendario ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’ prometía una noche cargada de estilo, sensualidad y poder femenino. Sin embargo, fue Karol G quien se robó todas las miradas. La cantante colombiana se convirtió en la gran protagonista del desfile con una presentación arrolladora y un atuendo que combina elegancia, audacia y su característico toque latino.

El desfile se llevó a cabo este miércoles, 15 de octubre en Nueva York y el cual reunió un elenco musical exclusivamente femenino, encabezado por artistas de distintas generaciones y estilos como Missy Elliott, Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE. Sin embargo, la participación de Karol G ha destacado por su fuerza simbólica: se trató de la primera vez que una artista canta en español sobre la pasarela más famosa del mundo con Ivonny Bonita.

La intérprete Provenza vuelto a dejar claro por qué es una de las figuras más influyentes del panorama musical actual. Su presentación ha sido un homenaje al empoderamiento femenino y a la diversidad cultural, dos conceptos que han marcaron la narrativa de esta nueva etapa del ‘Victoria’s Secret Fashion Show’. Entre luces, sexys coreografías y un público rendido, Karol G ofreció un espectáculo vibrante en el que fusiona el ritmo latino con una puesta en escena de nivel internacional.

