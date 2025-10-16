Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

Karol G brilló en el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show

La estrella colombiana se robó el espectáculo en la esperada reaparición del icónico desfile, esta vez bajo un formato renovado y global

Por María Briceño

Karol G brilló en el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El retorno del legendario ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’ prometía una noche cargada de estilo, sensualidad y poder femenino. Sin embargo, fue Karol G quien se robó todas las miradas. La cantante colombiana se convirtió en la gran protagonista del desfile con una presentación arrolladora y un atuendo que combina elegancia, audacia y su característico toque latino.

El desfile se llevó a cabo este miércoles, 15 de octubre en Nueva York y el cual reunió un elenco musical exclusivamente femenino, encabezado por artistas de distintas generaciones y estilos como Missy Elliott, Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE. Sin embargo, la participación de Karol G ha destacado por su fuerza simbólica: se trató de la primera vez que una artista canta en español sobre la pasarela más famosa del mundo con Ivonny Bonita.

La intérprete Provenza vuelto a dejar claro por qué es una de las figuras más influyentes del panorama musical actual. Su presentación ha sido un homenaje al empoderamiento femenino y a la diversidad cultural, dos conceptos que han marcaron la narrativa de esta nueva etapa del ‘Victoria’s Secret Fashion Show’. Entre luces, sexys coreografías y un público rendido, Karol G ofreció un espectáculo vibrante en el que fusiona el ritmo latino con una puesta en escena de nivel internacional.

Lee también: Karol G anuncia segundo concierto para marzo de 2024 en Venezuela

Noticia al Día/Información de Los 40

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezuela rechaza autorización de Trump a la CIA para operar en el país

Venezuela rechaza autorización de Trump a la CIA para operar en el país

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Piden ayuda urgente para la cantante y actriz Raquel Castaños y su esposo Pollo Sifontes

Piden ayuda urgente para la cantante y actriz Raquel Castaños y su esposo Pollo Sifontes

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

La muerte de La Barbie: Imágenes fuertes

La muerte de La Barbie: Imágenes fuertes

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Karol G brilló en el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show

La estrella colombiana se robó el espectáculo en la esperada reaparición del icónico desfile, esta vez bajo un formato renovado y global
Sucesos

Salvan a niña en el hospital Chiquinquirá tras grave picada por escorpión en su casa en Lara

El animal estaba escondido en una toalla y la pequeña lo agarro para secarse el dl cuerpo
Nacionales

Saime realizará nueva jornada de renovación de cédula este sábado 18-Oct

El horario de atención será desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde
Deportes

La venezolana Luisiana Ramírez se consagra con 12 títulos de Beach Tennis en la Federación Internacional de Tenis

Luisiana Ramírez ocupa el quinto lugar en el ranking de la ITF por Venezuela y sueña con competir en Brasil

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025