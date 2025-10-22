La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

Taniusha Mollet, hija de Tatina Capote, informó que su madre se encuentra mejor y que experimenta una "franca recuperación".

La noticia tranquiliza a los fanáticos de la actriz, quien estuvo en cuidados intensivos el pasado 9 de octubre, cuando sufrió un infarto en Miami, que requirió hospitalización de urgencia y tratamiento con diálisis.

Taniusha, también actriz, reveló que su madre se encuentra rodeada de su círculo familiar más íntimo, entre ellos, su abuela y su tía Marita Capote.

En su intervención mediática, Taniusha Mollet realizó importantes aclaratorias sobre la comunicación oficial respecto al estado de salud de su madre. Enfatizó que Tatiana Capote "no tiene cuenta en redes sociales" y que las únicas personas autorizadas para hablar sobre su evolución médica son su abuela Leyla Abdel de Capote, su tía Marita Capote y ella misma.

De igual manera, manifestó que pronto hará público un video en el que su mamá mostrará al mundo lo bien que está.

