"La Beba" Rojas se graduará con honores en una nueva licenciatura en Derecho: "Seguimos en propósito"

A sus 49 años, Reymarvi Rojas Velásquez, más conocida como "La Beba Rojas", anunció a través de su cuenta en Instagram, que pronto obtendrá una nueva licenciatura en la carrera de Derecho con honores.
"Seguimos en propósito. Agradecida con @merlinms por el trato afable y por la vasta conversación académica que sostuvimos la mañana de ayer, a propósito de mi investigación para mi tesis de grado, pronto Dios mediante, ostentaré una nueva Licenciatura, ahora en Derecho y con honores", dice el mensaje en sus redes.
La "Beba" de ser abogada, también es comunicadora social, presentadora, coach motivadora y actriz, humorista, modelo y cantante.
Paso por su carrera
La venezolana naturalizada dominicana se ha ganado el respeto del público, recibiendo excelentes críticas, como actriz en papeles antagónicos como; Lily Fajardo en ‘El amor las vuelve locas’ y Vicenta Palacios en ‘La viuda joven’ en donde desempeñó un papel magistral como antagonista secundaria. Otro rol antagónico importante lo desempeño en ‘De todas maneras Rosa’ en la que encarnó a Ada Luz Campanero, un papel donde retrata a una mujer que vive con miedo por sus errores en la vida, pero que, sin embargo, se conserva reservada.
Inició en el medio artístico al estudiar actuación junto a su padre, dando sus primeros pasos en el canal de Venevisión, siendo parte de grandes proyectos como en la serie "Que Chicas".
Rojas ha desarrollado carrera como humorista en programas como Bienvenidos (1995-2001), Cásate y Verás (2006-2007) y El Reperpero (2020-2022).
. Actualmente reside en República Dominicana donde ejerce carrera como presentadora de televisión y como humorista.
Actualmente trabaja para la empresa de Grupos de Medios Telemicro desde el año 2016, dónde se dio a conocer como presentadora de televisión en los programas Sábado Extraordinario y La Opción 13.0 dónde en este último se desempeña actualmente.
