La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La legendaria rivalidad entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone en los años 80 y 90 trascendió la pantalla, marcada por la disputa de títulos y contratos, lo que convirtió a ambos en íconos del cine de acción. Esta tensa relación dio pie a una anécdota inolvidable de Hollywood, en la que la picardía de Schwarzenegger llevó a su rival a tomar una decisión lamentable.

El episodio central fue la película Para o mi Mamá Dispara (1992), un guion que Schwarzenegger descartó por considerarlo "flojo". Sin embargo, cuando Stallone lo contactó para preguntar por su posible vinculación al proyecto, el austríaco fingió un gran interés, asegurando que estaba evaluándolo y engañando a su colega.

Stallone cayó en la trampa y aceptó el papel protagónico, resultando en una comedia de acción que fue un fracaso de crítica y público, y que se considera su peor película, dejando una cicatriz en su carrera. Arnold ha contado la historia con humor en múltiples ocasiones, mientras que Stallone, con ironía, admitió el engaño, aunque lo asumió como parte del folclore.

Con el paso de los años, la rivalidad se convirtió en complicidad y humor compartido, con ambos iconos colaborando y bromeando públicamente sobre el incidente. La anécdota no solo simboliza el auge de los dos actores, sino también su capacidad de reírse de sus propios errores, transformando un tropiezo profesional en una leyenda de la cultura pop.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante