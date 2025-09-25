Jueves 25 de septiembre de 2025
Entretenimiento

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Michael Jackson, el "Rey del Pop", es uno de los artistas más premiados de la historia, reconocido por Guinness World Records como el "Artista Más Exitoso de Todos los Tiempos". Entre sus logros más importantes se encuentran sus 13 Premios Grammy, además del Grammy Leyenda y el Grammy a la Trayectoria, destacando el hito de haber ganado 8 Grammys en una sola noche en 1984 gracias al éxito de su álbum Thriller, el más vendido de la historia.

Por Pasante1

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El patrimonio de Michael Jackson enfrenta un nuevo y significativo desafío. Wade Robson y James Safechuck, quienes inspiraron el polémico documental “Leaving Neverland”, han reavivado su batalla legal.

Lee también: Los efectos del pánico: Miedo sísmico

Ambos demandantes buscan una compensación multimillonaria que podría alcanzar los 400 millones de dólares, lo que agrega una inmensa presión a la compleja situación financiera del patrimonio.

Según documentos judiciales revelados por Us Weekly, esta demanda se suma a una disputa paralela por los honorarios de los abogados.

Paris Jackson, hija del artista, ha calificado estos gastos de “excesivos” y busca limitar el poder de los albaceas, mostrando un conflicto interno en la familia.

Los administradores del patrimonio defienden los honorarios argumentando que son cruciales para una defensa legal adecuada. Advierten que sin esta asesoría, el patrimonio podría enfrentar una situación “devastadora”, incluso declarándose en rebeldía en litigios pendientes.

Administrando su legado en la actualidad.

La demanda de Robson y Safechuck se dirige específicamente a MJJ Productions y MJJ Ventures, empresas del fallecido cantante.

Los dos hombres alegaron haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia, aunque sus demandas fueron desestimadas en 2017 por haber vencido el plazo legal. la ley de California se modificó, permitiendo que casos de abuso infantil puedan ser presentados hasta los 40 años, lo que les ha dado una nueva oportunidad en la corte.


Tanto MJJ Productions como MJJ Ventures han reiterado su rechazo a las acusaciones, calificándolas de falsas. El conflicto legal continúa, y los representantes del patrimonio enfatizan que la gestión legal es clave no solo para los litigios, sino también para proteger la “cartera de derechos intelectuales” de la marca Jackson.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

El día en que todo se movió en Maracaibo

El día en que todo se movió en Maracaibo

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez
Internacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

"ReelShort" (ReelShort – Stream Drama & TV) es una aplicación de streaming de miniseries de dramas verticales con temática de romance y venganza, disponible en iOS y Android. Mientras Reels y Shorts ofrecen videos cortos en general, ReelShort se enfoca en contenido específico de dramas cortos para visualización móvil.

Entretenimiento

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

James Christian Kimmel, más conocido como Jimmy Kimmel, es un comediante, actor, presentador, guionista y productor de televisión estadounidense.
Al Dia

La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah como Personalidad del Año

Esta distinción honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025