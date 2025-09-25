La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

El patrimonio de Michael Jackson enfrenta un nuevo y significativo desafío. Wade Robson y James Safechuck, quienes inspiraron el polémico documental “Leaving Neverland”, han reavivado su batalla legal.

Ambos demandantes buscan una compensación multimillonaria que podría alcanzar los 400 millones de dólares, lo que agrega una inmensa presión a la compleja situación financiera del patrimonio.

Según documentos judiciales revelados por Us Weekly, esta demanda se suma a una disputa paralela por los honorarios de los abogados.

Paris Jackson, hija del artista, ha calificado estos gastos de “excesivos” y busca limitar el poder de los albaceas, mostrando un conflicto interno en la familia.

Los administradores del patrimonio defienden los honorarios argumentando que son cruciales para una defensa legal adecuada. Advierten que sin esta asesoría, el patrimonio podría enfrentar una situación “devastadora”, incluso declarándose en rebeldía en litigios pendientes.

Administrando su legado en la actualidad.

La demanda de Robson y Safechuck se dirige específicamente a MJJ Productions y MJJ Ventures, empresas del fallecido cantante.

Los dos hombres alegaron haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia, aunque sus demandas fueron desestimadas en 2017 por haber vencido el plazo legal. la ley de California se modificó, permitiendo que casos de abuso infantil puedan ser presentados hasta los 40 años, lo que les ha dado una nueva oportunidad en la corte.



Tanto MJJ Productions como MJJ Ventures han reiterado su rechazo a las acusaciones, calificándolas de falsas. El conflicto legal continúa, y los representantes del patrimonio enfatizan que la gestión legal es clave no solo para los litigios, sino también para proteger la “cartera de derechos intelectuales” de la marca Jackson.

